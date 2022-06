Werksfeuerwehr von Halterman Carless in Speyer weiter ausgerüstet

Speyer. Die werkeigene Feuerwehr der Speyerer Firma Haltermann Carless mit Sitz in der Nähe des Flugplatzes freut sich über das neue Löschsystem „Turbo Hydro Jet-Box“ – kurz „THJ 4000“. Die ersten zwei Maschinisten der Werkfeuerwehr wurden jetzt mittels eines Theorie-Praxis-Lehrgangs eingewiesen.

Damit ist die Werkfeuerwehr der Haltermann Carless nun mit einem der leistungsstärksten Sprühstrahlwerfer weltweit ausgestattet. Durch die Wurfweite von bis zu 120 Metern und die geringe Tröpfchengröße des Wassers eignet sich das Löschverfahren des „Turbo-Löschers“ zum Kühlen und Sichern von Anlagen sowie zur Brandbekämpfung in baulich schwer zugänglichen Bereichen wie beispielsweise in den hiesigen Produktionsanlagen sehr gut, teilt das Unternehmen in einer Presseerklärung mit.

„Die Werkfeuerwehr Haltermann Carless ist sehr stolz darauf, das THJ-Löschsystem in ihre Fahrzeugflotte aufnehmen zu dürfen“, sagt Kommandant Markus Dörner. Sein Stellvertreter Matthias Merk ergänzt: „Mit dem THJ-System bekommen wir ein schlagkräftiges Einsatzfahrzeug zur Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr. Dieses ist besonders gut für den Einsatz in unseren Anlagen geeignet.“

Dr. Henning Wartig, der Standortleiter von Haltermann Carless, ergänzt: „Das neue Feuerwehrfahrzeug mit der THJ-Box ist ein weiterer Schritt, um die Sicherheit an unserem Standort in Speyer kontinuierlich zu erhöhen. Damit stärken wir diesen wichtigen Produktionsstandort und sichern seine Zukunft.“

Leistung von 3000 PS

Der „Turbo-Löscher“ ist insbesondere bei den Werkfeuerwehren der chemischen Industrie sehr beliebt. Das Besondere: Bei der „THJ-Box“ wird ein Flugzeug-Triebwerk mit einer Leistung von 3000 PS verwendet, um das Löschwasser zu werfen und in feinste Tröpfchen zu zerstäuben. Während die bisherigen Triebwerke mit Kerosin betrieben werden mussten, wird das jetzt verwendete Triebwerk mit Dieselkraftstoff in Gang gesetzt. Der Kraftstoffverbrauch kann dadurch mehr als halbiert werden. Auch der Lärm des Triebwerkes wird so signifikant gesenkt. zg