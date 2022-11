Wie die Nashorndame „Clara“ ganz Europa eroberte

Speyer. Ein Wundertier unterwegs in Europa: Am 15. November 1747 passierte ein Schiff mit exotischer Fracht auch Speyer. An Bord befand sich die „silberne Riesin“, Nashorndame „Clara“, auf ihrem Weg von Basel nach Mannheim, wo sie Kurfürst Carl Theodor im Gasthof „Zum Pfau“ am 20. November in Augenschein nahm. Wer geht mit auf eine literarische Zeitreise am Mittwoch, 2. November, um 19 Uhr? Denn da stellt Autorin Jeannine Meighörner im Landesbibliothekszentrum ihr Buch „Die silberne Riesin“ vor.

Das erste Nashorn, das nach Jahrhunderten Europa lebend erreichte, war die gefürchtete und gefeierte Nashorndame „Clara“. Maria Theresia, Voltaire, Madame Pompadour – sie alle wurden zu Nebenfiguren, als Clara hier eintraf. Wieso schrieb ihr Casanova ein Liebesgedicht? Was hat „Clara“ mit Tabak und Bier zu tun? Und wie konnte sie für die Menschen eine Höllenbestie und eine Salonschönheit sein?

Jeannine Meighörner erzählt eine außergewöhnliche und einzigartige Geschichte: die Reise der Nashorndame, die, nachdem Wilderer ihre Mutter ermordet hatten, in Gefangenschaft geriet – und dort wie ein Schoßhündchen aufwuchs. Bis sie ihre Reise von Indien über Kapstadt nach Wien, Rom und Versailles antrat, wo sich die Monarchen, Künstler und Philosophen um eine Audienz rissen. Denn niemand in Europa hatte seit Jahrhunderten je ein lebendes Nashorn zu Gesicht bekommen. Maria Theresia wurde sogar vor dem Treffen gewarnt: „’s Monstrum schauen“ könnte ihrem ungeborenen Kind schaden.

Einblicke in die Machtkämpfe

Es ist nicht nur ein idyllisches Bild von menschlicher Neugier und Zuneigung zum Wundertier, das Meighörner zeichnet, sondern auch ein aufregender Einblick in die Machtkämpfe zwischen den europäischen Adelsfamilien des 18. Jahrhunderts, die diesem Schauspiel zugrunde lagen.

Jeannine Meighörner, geboren 1963 am Rhein, lebt heute in Innsbruck. Sie hat die Geschichte so mancher historischen Frau auf einfühlsame und unterhaltende Weise erzählt, unter anderem jene von Sophie von La Roche („Was ich als Frau dafür halte“), Philippine Welser („Die Wolkenbraut“), Anna Hofer („Starkmut“) und Elisabeth von Österreich („Das fliehende Herz“), Anna von Ungarn („Die Luftvergolderin“). Nun widmet sie sich einer ganz besonderen Persönlichkeit: der Nashorndame „Clara“. zg