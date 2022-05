Wie ein Schriftzug auf einem Speyerer Haus verschwand und wieder auftauchte

Speyer. Dieser Schriftzug gehört zu Speyer wie der Dom und die Gedächtniskirche. Er weist zum einen auf die französische Besatzungszeit hin und hat leider immer wieder neue Aktualität bekommen: „Non la Guerre – sagt Nein zum Krieg“ steht wohl seit Ende der 1980er Jahre aufgesprüht auf dem Haus des früheren Kindergartens St. Joseph an der Ecke Gilgen-/Schützenstraße gleich schräg gegenüber der Gedächtniskirche an einer der viel befahrensten Kreuzungen im Stadtgebiet. Eine Mahnung an uns alle und eine Botschaft für die Menschen in aller Welt.

Das Gerücht geht, dass der Schriftzug von zwei französischen Soldaten auf die Wand gepinselt worden sei, die damit auch das Engagement der eigenen Regierung mit militärischen Aktionen in aller Welt kritisieren wollten.

Dann plötzlich, das neue Jahr war gerade angelaufen, war der Schriftzug weg. Nicht etwa, dass das ganze Haus neu gestrichen worden wäre, nein, nur der Bereich mit dem Antikriegsmemorandum wurde flächig überstrichen. Klar, dass wir da bei der Kirche nachgefragt haben, ob sie das als Hausbesitzer veranlasst hat. Da stand schon die Frage im Raum, ob die Kirche jetzt nicht mehr „Nein zum Krieg“ sagen will?

Aber die Verantwortlichen von St. Joseph waren selbst überrascht, sie haben jedenfalls nichts in Auftrag gegeben und auch selbst nichts überpinselt: „Dieser Vorgang war wohl eine spontane Aktion eines uns unbekannten Mitmenschen. Die Überstreichung des Schriftzuges war weder von uns gewollt, noch initiiert. Mit großer Sicherheit kann man davon ausgehen, dass der Vorgang kein politisches Motiv hat, es also nicht um eine Positionierung zur Aussage des Schriftzuges geht, der zu Zeiten des ersten Irakkrieges angebracht worden war“, schreibt Paul Nowicki, der in der Dompfarrei Pax Christi für die Josephskirche und die dazugehörigen Gebäude zuständig ist.

Als dann der Ukraine-Krieg fast vier Wochen tobte, begann in einer Speyerer Facebook-Gruppe eine Diskussion über den überpinselten Schriftzug. Dort wurde dann eisern behauptet, die Kirche habe den Schriftzug entfernen lassen und beweise damit wieder ihre unsensible Haltung.

Allerlei Beschimpfungen wurden auf die Katholiken abgelassen, bis dann endlich ein Speyerer darauf hingewiesen hat, dass der Schriftzug viele Wochen vor Kriegsbeginn überpinselt worden war und die Kirche damit gar nichts zu tun hatte. Da sieht man mal, wie schwer das Standing dieser Institution in der Gesellschaft inzwischen geworden ist.

Und dann vor jetzt 14 Tagen die neue Überraschung: Der Schriftzug ist über Nacht wieder aufgetaucht, diesmal mehrfarbig aufgesprüht mit den gleichen Worten wie früher, aber verschiedenen Schriften, sodass der Verdacht nahe liegt, dass mehrere Sprayer am Werk waren. Eine wahre Provinzposse findet also ihren vorläufigen Abschluss und alles ist wie bisher. Die tägliche Mahnung zu Frieden ist zurück und freut sich ihrer Beliebtheit.