Wie gefährlich ist das denn?

Mannheim. Der Einsatz der Feuerwehr am Mannheimer Mühlauhafen hält auch zwei Tage nach dem Chemieunfall an. Noch in der Nacht zum Mittwoch konnte die Situation durch Kühlen des Containers unter Kontrolle gebracht und seitdem stabil gehalten werden. An das Öffnen des Containers und das Unterbinden der chemischen Reaktionen innen ist trotzdem noch nicht zu denken. Was über die derzeitige Lage bekannt ist und wie es weitergehen soll.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Was ist im Hafen Mannheims passiert?

Am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr ist ein Container mit knapp 200 Fässern Hydrosulfit geborsten. Das Gefahrgut wird seit Jahrzehnten als Bleichmittel in der Textilindustrie verwendet und gilt als hochreaktiv. Dadurch kann es sich selbst entzünden. Dies sei passiert, erklärt Linda von dem Bussche, Leiterin Sicherheit und Umwelt bei der BASF. In der Folge ist zunächst eine Wolke aus Schwefeloxid und anderen Schwefelsalzen bis zu 150 Meter in die Höhe aufgestiegen. Insgesamt wurden 17 Personen verletzt. 35 Menschen im unmittelbaren Umfeld zum Hafen wurden evakuiert. Die Bevölkerung im Umkreis von bis zu 1,3 Kilometern sollte Fenster und Türen geschlossen halten, um die giftigen und ätzenden Stoffe nicht einzuatmen. Am Abend wurde gegen 18 Uhr ein Sirenenalarm ausgelöst, um Bürger zu warnen.

Wie geht des den verletzten Personen?

Auf Seiten der Polizei wurden 16 Beamte verletzt. Es handle sich um die Kräfte, die zuerst am Hafen eintrafen, erklärte Polizeidirektor Dirk Herzbach. Zwei der Verletzten wurden über Nacht in einem Krankenhaus behalten, seien seit Mittwoch jedoch wieder entlassen. Die restlichen Polizisten wollten einen privaten Arzt aufsuchen. Auch ein Hafenmitarbeiter sei leicht verletzt worden. Hier handle es sich um den Kranfahrer, der den bereits rauchenden Container aus der Lagerkette an einen Ort umsetzte, an dem die Feuerwehr Maßnahmen ergreifen konnte. Dem Mann gehe es gut.

Wie gefährlich war und ist die Chemikalie für die Bevölkerung?

Mehr zum Thema Baden-Württemberg Chemieunfall im Mannheimer Hafen macht Helfern zu schaffen Mehr erfahren Die aktuelle Lage im Ticker Chemieunfall im Mannheimer Hafen: Mühlauhafen weiter für Schiffe gesperrt Mehr erfahren

„In niedrigen Konzentrationen ist nicht von einer Gefahr auszugehen“, erklärt von dem Bussche von der BASF. Da das Schwefeloxid an der frischen Luft stark verdünnt worden sei, habe keine schwerwiegende Gefahr bestanden. Die Stadt hat gleich zu Beginn fünf Messwagen in der Stadt verteilt, die weiter die Luftqualität überwachen. Es konnten keine relevanten Werte gemessen werden. Auch im Abwasser seien nur geringe und ungefährliche Mengen der Chemikalie zu finden, sagte der Sachgebietsleiter des Labors des Klärwerks Jürgen Schönung.