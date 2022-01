Speyer. Domdekan und Domkustos Doktor Christoph Kohl zog mit seinem Team im Rahmen eines Mediengesprächs eine eindeutig positive Bilanz des Jahres 2021 am Dom. „Es war ein erfolgreiches Jahr am Dom, weil wir den Menschen viele Angebote machen konnten und oft erleben konnten, wie gut der Dom den Menschen tut“, so Domdekan Dr. Kohl. Die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie hätten dabei zu positiven Impulsen und einer Weiterentwicklung in den verschiedenen Bereichen geführt, heißt es in einer Mitteilung.

Da im zweiten „Corona-Jahr“ vieles schon bewusst mit Blick auf die durch die Pandemie vorgegebenen Rahmenbedingungen geplant werden konnte, fand das meiste zwar noch im Pandemiemodus, aber geordnet und zuverlässig statt. Wo im Bereich der Baumaßnahmen zum Domerhalt nur wenige Verzögerungen auftraten, waren die Aktivitäten der Dommusik und im Besucherbetrieb durch die Pandemie und die damit einhergehenden Schutzmaßnahmen stark beeinflusst. Aus der Situation entstanden jedoch viele positive Impulse: neue Gottesdienstformate, neue Besucherangebote und die Chorgruppen wuchsen sogar. Möglich war dies vor allem durch den „wahnsinnig engagierten Einsatz der Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen am Dom“, lobte Christoph Kohl.

„Dass der Dom offen ist und hier Gottesdienst gefeiert wird, halte ich für ein wichtiges Zeichen an die Menschen“, sagte Domdekan Kohl. „Wir als Kirche sind hier und sind offen für die, die zu uns kommen möchten.“ So sei es ihm wichtig gewesen, die Öffnungszeiten nicht zu beschränken, sondern zeitweise sogar noch auszudehnen. Auch fanden Gottesdienste im Dom wieder statt, sobald dies möglich war. Christoph Kohl erlebte die Corona-Zeit als herausfordernd, jedoch auch als produktiv. Er selbst bot allen Interessierten über einen Mailverteiler und die Homepage des Doms Impulse für das Leben in der Corona-Ausnahmesituation an. Diese sollen im kommenden Jahr als Formate vor Ort weitergeführt werden. So plant Domdekan Dr. Kohl besondere Messfeiern, eine Zeit der Stille im dunklen Dom und Bibelgespräche. Erfolgreich eingeführt wurde bereits das von ihm geleitete Bildungs- und Besinnungswochenende „Den Speyerer Dom intensiv erleben“, das 2021 fünfmal stattgefunden hat und auch in diesem Jahr wieder angeboten wird.

Als Neuerung im Bereich der Gottesdienste wurden die in der Adventszeit 2020 neu konzeptionierten „Halte.Punkt-Andachten“ in der Fastenzeit, nach Ostern, im Marienmonat Mai und zuletzt erneut in der Adventszeit weitergeführt.

Wohl am größten in Deutschland

Bei der Dommusik bestand die größte Herausforderung weiterhin darin, die Chorarbeit aufrechtzuerhalten. Besonders erfreulich war, dass im Jahre des zehn-jährigen Bestehens des Musikgartens auch die Kleinsten wieder vor Ort zusammen musizieren konnten. Domkapellmeister Markus Melchiori und Domkantor Joachim Weller suchten immer Mittel und Wege, um im Kontakt mit den Kindern zu bleiben und Chorarbeit zu ermöglichen.

Sehr erfreulich ist, dass die Dommusik Speyer insgesamt wachsende Chorgruppen verzeichnet und so mit rund 430 Sängerinnen und Sängern momentan wahrscheinlich die größte Domsingschule Deutschlands bildet.

Musik in Gottesdiensten

Solang Gemeindegesang untersagt war, übernahm die Dommusik die Gestaltung aller drei Messen an Sonn- und Feiertagen. Bereits unter Corona-Bedingungen geplant, konnten die Internationalen Musiktage Dom zu Speyer in diesem Jahr fast ohne Einschränkungen stattfinden. Sowohl die Vorbereitungszeit ab Mai als auch die Durchführung im Oktober lagen in einer Zeit niedriger Inzidenzen sodass auch die großen Werke Gustav Mahlers „Auferstehungssinfonie“ und Mozarts „Requiem“ geprobt und aufgeführt werden konnten.

Auch die Feierlichkeiten rund um das Jubiläum „40 Jahre UNESCO-Welterbe Dom zu Speyer“ wurden von der Dommusik musikalisch gestaltet. In einem großen Festkonzert am 29. Oktober war hier die Uraufführung „Mundus novus“ des Komponisten Enjott Schneider zu erleben. Den feierlichen Rahmen für den Festakt am 30. Oktober bildete das Orgelspiel von Domorganist Markus Eichenlaub. Am 31. Oktober gestaltete die Dommusik das Pontifikalamt mit Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann mit Werken von Christopher Tambling, Anton Bruckner und mit Liedsätzen zum Gesangbuch „Gotteslob“.

Große sichtbare Bauprojekte

„Wir blicken auf ein ereignisreiches Jahr zurück, in dem trotz Pandemie viele kleine und auch große Projekte ihren Anfang sowie auch ihren Abschluss fanden“, sagte Dombaumeisterin Hedwig Drabik. Sie berichtete von großen, sichtbaren Projekten wie der Sanierung der Vierungskuppel, aber auch von kleineren, mindestens ebenso bedeutenden Maßnahmen wie die Verbesserung der Wasserführung an der Afra-Kapelle. Alle Maßnahmen zur Instandhaltung sind dabei mit dem Dom- und Diözesankonservator Wolfgang Franz und dem Wissenschaftlichen Beirat abgestimmt, sodass die fach- und sachgerechte Ausführung gesichert sei, so die Dombaumeisterin.

Sorgen bereitet dem Domkapitel indes der prognostizierte Rückgang der Finanzmittel aufgrund geringer werdender Kirchensteuereinnahmen. Ein Prozess, der sich durch Corona beschleunigt hat und bereits zum Sparen zwingt. Umso erfreulicher ist die kontinuierliche Unterstützung durch den Dombauverein mit jährlichen Zuwendungen in Höhe von 130 000 Euro und der projektbezogenen Förderung durch die Europäische Stiftung, die mit 500 000 Euro die Realisierung der Projekte Orgel für die Afrakapelle, Chorpodest und Beschallungsanlage ermöglicht.

Alle substanzerhaltenden Maßnahmen unterstützt das Land Rheinland-Pfalz mit einer Kostenübernahme in Höhe von 40 Prozent. Dazu zählte 2021 vor allen Dingen die umfangreiche Sanierung des Vierungsturms, bei dem zuletzt der Dachstuhl instand gesetzt wurde. Diese Maßnahme ist nun nahezu abgeschlossen, sodass das Gerüst teilweise bereits abgebaut werden konnte.

Für Aufregung sorgte Ende des Jahres ein Eisenkeil, der unvermittelt vor den Stufen zum Altarraum aufschlug. Untersuchungen ergaben, dass er sich aus dem Scheitelpunkt einer Fensterlaibung gelöst hatte, wo er ursprünglich zur Stabilisierung eingesetzte worden war. Nach ein paar Tagen konnte Entwarnung gegeben werden, nachdem die Stelle gesichert und vergleichbare Schwachpunkte untersucht worden waren.

Besucherrückgang abgemildert

Der Rückgang der Besucherzahlen und die Einschränkungen durch die Schutzmaßnahmen waren 2021 noch deutlich spürbar, wenn auch gegenüber 2020 etwas abgemildert. Normalerweise besuchen zwischen 800 000 und 900 000 Menschen pro Jahr den Dom. Die Besucherzahl 2021 entsprach in etwa 40 Prozent der von 2019.

Allerdings kamen bereits wieder rund 50 000 Menschen mehr in den Dom als noch 2020. 37 300 Menschen besuchten 2021 die Krypta, was in etwa 40 Prozent der Besuchermengen der Vor-Corona-Zeit entspricht.

Auf ein Drittel gesunken

Bei den Führungen waren es jährlich vor Corona 1400 Führungen, wovon 2021 ein Drittel der Vor-Corona-Jahre stattfinden konnte (2020 ein Fünftel). Kleinstgruppen von unter fünf Personen machten dabei einen Anteil von nahezu 20 Prozent aus, gegenüber fünf Prozent vor 2020. Das zeigt, dass sich die Besucher sehr bewusst für den Dom als Ausflugsziel entschieden hatten und von den Angeboten vor Ort, zu denen auch der Audioguide zählt, überproportionalen Nutzen machten

Das abgelaufene Jahr wurde genutzt, um neue Führungsformen – digital und analog – zu kreieren. Als alternative digitale Angebote gab es bislang Live-Führungen in Form einer Videokonferenz und kurze Live-Streamings auf Facebook. Auch auf Youtube wurden einige Kurzführungen und Erläuterungen zum Dom eingestellt.

Zu den neuen Formaten vor Ort gehören eine „UNESCO-Welterbe-Führung“, bei der auch der Dachstuhl des Doms begangen werden kann, und eine abendliche Tour durch den dunklen Dom mit Taschenlampe und Kerzenlicht. is