Wie praktikabel sind digitale Sitzungen?

Speyer. Das Ministerium des Innern und für Sport (MdI) hat mit wissenschaftlicher Begleitung des Deutschen Forschungsinstituts für öffentliche Verwaltung (FÖV) in Speyer und in Abstimmung mit kommunalen Spitzenverbänden drei Fragebögen zur Evaluierung digitaler Ratssitzungen entwickelt, die sich an Gremienvorsitzende und -mitglieder sowie die Öffentlichkeit richten. Die Umfrage läuft bis 10. September.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Hintergrund: Mit dem Sechsten Landesgesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften in der Fassung vom 17. Dezember 2020 wurde anlässlich der Corona-Pandemie die Möglichkeit geschaffen, bei Naturkatastrophen oder in anderen außergewöhnlichen Notsituationen Beschlüsse der kommunalen Gremien in schriftlichen oder elektrischen Umlaufverfahren oder mittels Video- oder Telefonkonferenzen zu fassen. Die Evaluierung soll zeigen, wie groß der Zielerreichungs- und Akzeptanzgrad von digitalen Sitzungen sowie die Praktikabilität im Gesetzesvollzug für alle Beteiligten sind.

Das Land Rheinland-Pfalz sowie die Stadt Speyer bitten um die Mithilfe der Bürger und ihre Teilnahme an der Befragung unter dem Link www.foev-speyer.de/ratssitzungen.

Für inhaltliche Rückfragen stehen Stefanie Bambach via E-Mail an stefanie.bambach@mdi.rlp.de und für technische Fragen Patrick Schweizer unter der E-Mail-Adresse schweizer@foev-speyer.de zur Verfügung. zg

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2