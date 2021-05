Wie Sophie Scholl uns heute noch leiten kann

Speyer. Die Katholische Erwachsenenbildung im Bistum Speyer lädt zu einer Online-Veranstaltung am Dienstag, 8. Juni, zum Thema „Widerstand gegen eine ungerechte Autorität – die Entwicklung der inneren Kraft der Sophie Scholl“ ein. Ein spannendes Thema mit Gegenwartskraft.

Die Jugend von Sophie Scholl in den 1930er Jahren zur beginnenden Nazizeit nahm zunächst eine Entwicklung wie bei der übergroßen Mehrheit ihrer Altersgenossen: Sophie war begeistert vom Gemeinschaftsideal, das die Nationalsozialisten propagierten. Im Januar 1934 trat sie den Ulmer Jungmädeln bei und übernahm bald Führungsaufgaben. Ihre Konfirmation am Palmsonntag 1937 feierte sie in Hitler-Jugend-Uniform. Doch langsam schwand die jugendliche Begeisterung für den Nationalsozialismus und im Herbst 1938 verlor Sophie ihren Rang als Gruppenführerin.

Mit dem Polenfeldzug 1939 bekommt der Freundeskreis um die fünf Geschwister im Haus der Familie Scholl einen neuen Charakter. Man beginnt gemeinsam politische und religiöse Bücher zu lesen. Die 18-jährige Sophie nimmt ihrem vier Jahre älteren Freund, einem Offizier der Wehrmacht, das Versprechen ab, im Krieg auf niemanden zu schießen.

Die jungen Männer gehen in den Krieg, Sophie Scholl leidet an der Öde des Reichsarbeitsdienstes. Zur Verständigung schreiben die Freunde eine gemeinsame kulturell-politische Zeitschrift mit dem Titel „Windlicht“. In München lernen sie wichtige Leute des inneren Widerstandes kennen. Die Freunde entdecken auf sehr individuelle Weise ihren Glauben. In Briefen und Tagebüchern der Sophie Scholl ist zu beobachten, wie sie langsam bereit ist, in den aktiven Widerstand zu gehen.

Vieles davon ist auf die heutige Herausforderung, einen politisch und geistlich wachen Charakter zu entwickeln, übertragbar. Sophie Scholl, die am 9. Mai hundert Jahre alt geworden wäre, soll nicht umsonst geträumt haben, dass sie einen wertvollen Schatz über eine dunkle Zeit gerettet hat. Referent ist Dr. Matthias Rugel. Er beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Geheimnis der „Weißen Rose“ und will diese Entwicklung nachzeichnen und zur Diskussion einladen.

Info: Infos und Anmeldung per E–Mail an keb@bistum-speyer.de

