Wie weit ist die Kirche jetzt?

Speyer. Seit 2019 ist die Kirche in Deutschland unterwegs auf dem Synodalen Weg. Ausgangspunkt war die Studie zu sexualisierter Gewalt an Minderjährigen durch katholische Priester, Diakone und männliche Ordensangehörige. Am Samstag, 12. Februar, ab 9.15 Uhr lädt das Pastoral- und Priesterseminar Speyer zu einem digitalen Studientag zum Synodalen Weg mit Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesenmann, Weihbischof Otto Georgens, Direktor Volker Sehy aus der Synodalversammlung sowie Mitgliedern der Synodalforen ein.

Der Studientag richtet sich an interessierte Haupt- und Ehrenamtliche im Bistum Speyer. Im Zentrum stehen die Vorstellung des aktuellen Diskussionsstands der Synodalforen und der -versammlung, sowie die Einbettung des Prozesses in den weltkirchlichen Kontext. Prof. Dr. Bernd Jochen Hilberath aus Tübingen wird einen Impulsvortrag zum Thema halten.

Der Studientag beginnt um 9.15 Uhr im „virtuellen Foyer mit Gott“, das Ende ist für 16 Uhr geplant (offener Ausklang). Die Veranstaltung ist dialogisch angelegt. Deshalb wird es auch im digitalen Format genügend Zeit und Gelegenheit für den Austausch mit den Mitgliedern der Synodalversammlung aus dem Bistum, mit Mitgliedern aus den Synodalforen und externen Beobachtern geben. zg

Info: Anmeldung per E-Mail an priesterseminar@sankt-german-speyer.de. Anmeldeschluss ist am 3. Februar. Zoom-Link: https://eu01web.zoom.us/j/67199303156?pwd=Vk5sL0c2eU9OZC9nc0RBRm13ZlY4QT09; Meeting-ID: 671 9930 3156 Kenncode: 978174

