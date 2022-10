Wieder Vandalismus an Grünen-Geschäftsstelle

Speyer. Die Geschäftsstelle der Speyerer Grünen ist weiter von Vandalismus betroffen. Das bereits schwer in Mitleidenschaft gezogene Schaufenster sei zum wiederholten Male durch einen Schlag oder Ähnliches massiv beschädigt worden, teilt der Kreisverband in einer Pressemeldung mit. Darüber hinaus sei es zu Verschmutzungen durch Eierwürfe und abgeladenen Restmüll vor der Eingangstür sowie zu Graffitis gekommen. Die die Grünen haben in allen Fällen Anzeige erstattet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dem Grünen-Kreisverband sei großer finanzieller Schaden entstanden. Das Entfernen von Schmierereien, Begutachten und Anzeigen von Schäden sowie das Beseitigen von Verschmutzungen koste Zeit, die im Ehrenamt eine wichtige und rare Ressource ist.

Solche Angriffe sind Angriffe auf die Grundfesten der Demokratie und des ehrenamtlichen Engagements, teilen die Grünen mit: „Wir verurteilen dies zutiefst.“ Der Kreisverband bietet einen Dialog an, um auf diesem Wege etwaigem Ärger gewaltfrei Luft zu machen. Die Grünen sind per E-Mail an info@gruenespeyer.de zu erreichen. zg