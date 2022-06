Wildparken ist keine gute Idee

Speyer. Eingeschränkte Kapazitäten: Da von Freitag, 1. Juli, bis Sonntag, 3. Juli, im Speyerer Domgarten zum ersten Mal die Bierbörse stattfindet und der Festplatz aufgrund des anstehenden Brezelfestes aktuell nicht vollumfänglich als Parkfläche genutzt werden kann, soll mögliches Wildparken verhindert werden.

Daher wird von Freitagvormittag bis einschließlich Sonntag die Einfahrt der Zubringerstraße zum Kanu Club Speyer gesperrt.

Zwar darf die untere Domwiese (Klipfelsau) gemäß Grünflächensatzung ohnehin nicht beparkt werden, jedoch hatten während der Frühjahrsmesse zahlreiche Fahrzeughalter in Ermangelung freier ausgewiesener Parkplätze diese als solche zweckentfremdet. Damit sich dieses Verhalten am bevorstehenden Wochenende nicht wiederholt, soll dem proaktiv entgegengewirkt werden.

Verstärkte Überwachung

Die Überwachungskräfte für den ruhenden Verkehr werden die Sperrung der Zufahrt zum Kanu Club während des gesamten Wochenendes verstärkt kontrollieren.

Die Stadtverwaltung bittet ausdrücklich darum, die Parkplätze am Naturfreundehaus, am Technik Museum oder auf dem Bademaxx-Parkgelände in Anspruch zu nehmen – und auch der Festplatz steht lediglich mit halber Fläche zum Parken zur Verfügung. Auch umweltfreundliche Alternativen wie der ÖPNV oder das Fahrrad können gerne genutzt werden.

Die Bierbörse ist am Freitag von 15 bis 24 Uhr, am Samstag von 13 bis 24 Uhr und am Sonntag von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Es gibt Livemusik bei freiem Eintritt an den drei Tagen. zg