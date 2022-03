Winter wird wieder in Gemeinschaft vertrieben

Speyer. Die Zeichen stehen auf Frühling. 2022 soll dieser wieder auf traditionelle Weise begrüßt werden. Der Verkehrsverein Speyer (VVS) samt Veranstaltungs GmbH hat von der Stadtverwaltung grünes Licht bekommen: Der Sommertagszug kann laufen. Die Organisation ist herausfordernd.

Der Lätare-Sonntag als dritter Sonntag vor dem Osterfest ist seit jeher für die Winterverbrennung gebucht. Dass der Termin angesichts der vielen Veranstaltungsverlegungen aus den zurückliegenden Corona-Jahren noch frei war, freute die Verantwortlichen des VVS und Hauptorganisatorin Esther Wedekind-Razvi im Besonderen.

Für sie bedeutete die Zusage indessen, mächtig Gas zu geben, was die Vorbereitungen angeht: „Normalerweise fangen diese Ende Dezember an“, erklärt sie. Diesmal allerdings lief das entscheidende Gespräch mit Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) erst am 17. Februar. Die Durchführbarkeit des Sommertagszugs wurde mit dem VVS-Vorsitzenden Uwe Wöhlert und Geschäftsführer Claus Rehberger besprochen.

„Das hat das Ganze natürlich sehr kurzfristig gemacht“, betont Wedekind-Razvi. Nur sechs Wochen – angesichts der Winterferien eher weniger – blieben ihr unterm Strich, um bei den Schulen zur Teilnahme am Sommertagszug 2022 zu werben. Bis zum Ende der ersten Märzwoche hatte die Organisatorin trotzdem bereits einige Anmeldungen vorliegen. Diese lassen erahnen, dass der Sommertagszug trotz abgespeckter Form vielseitig werden wird. „Nicht alle Grundschulen schaffen es aufgrund der kurzen Vorbereitungsphase, beim Umzug mitzumachen“, sagt Wedekind-Razvi.

Ohne Plakate und Programme

Auch der Verkehrsverein selbst kann nicht volle Kraft vorausfahren. „Wir haben es nicht mehr geschafft, Programme und Plakate zu drucken“, informiert die Koordinatorin. Auf Mund-zu-Mund-Propaganda ist der VVS daher angewiesen, um das Signal, dass 2022 wieder der Winter in gewohnter Manier ausgetrieben werden kann, überall zu streuen.

Etwas abgespeckt ist zudem das Rahmenprogramm. Fest bauen kann Wedekind-Razvi jedoch auf die musikalischen Unterstützer: den Fanfarenzug Rot-Weiß Speyer, der den Zug anführen wird, die Blaskapelle Schwegenheim sowie den Chor der Klosterschule, der von Domkapellmeister Markus Melchiori dirigiert und auf der Klipfelsau die Stimmen erheben wird.

Auf den Schneemann in üblicher Statur dürfen sich Klein und Groß freuen. Die sechs Meter hohe Symbolfigur wird wie in der Vergangenheit von Mitarbeitern des städtischen Baubetriebshofs aus Balken, Holzleisten und gut 30 Strohballen fertiggestellt. Zwei Jahre lang hat er halbfertig in einer Halle auf seinen Auftritt warten müssen, nachdem der Sommertagszug 2020 kurz vor der Durchführung abgesagt wurde.

Auf einer Pritsche vom Altpörtel bis an die Klipfelsau gezogen wird er seit 1992 von einem Pferdegespann, das den vorher genutzten Unimog ablöste. Am Zügel hat Fritz Herrmann aus Haßloch die Schwarzwälder Füchse Mirko und Mona, beide 23 Jahre alt. Am Ende des Zuges wird sich der Schneemann den Zuschauenden am Wegesrand ein letztes Mal in voller Größe zeigen, bevor Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Speyer ihn schließlich auf der Klipfelsau – seit 1988 Ort des Geschehens – in Brand stecken.

Starten wird der Sommertagszug am 27. März um 14.30 Uhr in der Innenstadt. Vom Aufstellplatz zwischen Galeria Kaufhof und Altpörtel wird der Tross über den Domplatz, am Historischen Museum vorbei bis zum Zielort ziehen. In Topjahren haben um die 20 000 Menschen den abwechslungsreichen Lindwurm zur Austreibung des Winters verfolgt. Wedekind-Razvi geht davon aus, dass auch diesmal ein enormer Andrang herrschen wird.