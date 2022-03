„Wir nehmen Ukrainer auf!“

Speyer. Die Stadt unterstützt die Aufnahme von ukrainischen Staatsbürgern sowie allen Menschen, die aufgrund des durch Wladimir Putin entfachten Krieges aus ihrer Heimat fliehen müssen. Auf Initiative des Stadtrates Aurel Popescu von der Linken haben sich zahlreiche Abgeordnete sowie der gesamte Stadtvorstand einer Erklärung angeschlossen, die bei der kommenden Stadtratssitzung am Donnerstag, 10. März, verabschiedet werden soll.

„Die Erklärung bekräftigt unser Selbstverständnis, Menschen, die vor Krieg fliehen, zu unterstützen, ihnen zu helfen sowie für Demokratie und Freiheit einzustehen. Wir verurteilen den völkerrechtswidrigen Angriff der russischen Armee auf die Ukraine und hoffen auf die Unterstützung und Solidarität der Menschen in Speyer und der Umgebung“, so OB Stefanie Seiler.

Zudem appelliert die Stadt eindringlich an die Bevölkerung, leerstehenden oder in Kürze freiwerdenden privaten Wohnraum zur Nutzung für die aus der Ukraine geflohenen Menschen zur Verfügung zu stellen. Diesbezügliche Angebote können per E-Mail unter ehrenamt@stadt-speyer.de gesendet werden. Für Rückfragen und kurzfristige Kontaktaufnahme sollte eine Telefonnummer angegeben werden.

Dolmetscher gesucht

Einige Angebote dieser Art sind bereits bei der Stadtverwaltung eingegangen. Darüber hinaus besteht dringend Bedarf an Dolmetschern für Deutsch-Ukrainisch, die gegebenenfalls auch kurzfristig und auf Abruf zur Verfügung stünden. Geldspenden für Menschen aus der Ukraine, die in Speyer unterkommen, können unter der Angabe des Verwendungszwecks „Hilfe für Ukraine 31300-3794200“ auf das Konto der Stadt Speyer bei der Sparkasse Vorderpfalz unter IBAN: DE20 545 500 100 000 001 586 geleistet werden. Das Geld kommt vollumfänglich der Unterbringung und Verpflegung der Kriegsflüchtlinge zugute. Spendenquittungen werden automatisch erstellt, sofern die Adresse des Spenders angegeben wird.

Die Stadt Speyer empfiehlt den Menschen aus der Ukraine, so schnell als möglich einen Asylantrag zu stellen, damit sie Sozialleistungen und eine Krankenversicherung erhalten können. Die EU prüft derzeit, ein erleichtertes Verfahren für den weiteren Aufenthalt einzuführen. Aufgrund der Situation kann eine visumsfreie Einreise für maximal 90 Tage einmalig um weitere 90 Tage verlängert werden – bei der örtlich zuständigen Ausländerbehörde. zg