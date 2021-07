Wird Speyer mit zweiter Welterbestätte gesegnet?

Speyer/Worms/Mainz. Die Spannung steigt und nähert sich in Speyer, Worms und Mainz dem Siedepunkt. Nur noch wenige Tage trennen die drei Städte von der Entscheidung der Unesco, die einer Pressemitteilung der Stadt zufolge am kommenden Dienstag, 27. Juli, über den Antrag der SchUM-Stätten auf Anerkennung als Welterbe entscheidet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das über 1000 Seiten umfassende Nominierungs-Dossier wurde im Januar 2020 eingereicht. Seit 15. Juli tagt die Vollversammlung des UNESCO-Welterbe-Komitees im chinesischen Fuzhou. Der Zeitunterschied zwischen Fuzhou und Deutschland beträgt mit einem Vorlauf für die Hauptstadt der chinesischen Provinz Fujian sechs Stunden.

Dankeschön-Empfänge vorbereitet

Je nach Ablauf der Tagung am Dienstag könnte es also sein, dass die Entscheidung in Fuzhou bereits gefallen ist, wenn in Deutschland noch gefrühstückt wird. Ob den engagierten Antragstellern des herausragenden jüdischen Erbes mit außergewöhnlichem universellen Wert dann der Kaffee noch schmeckt, darauf kann man nur hoffen. Da es keinerlei Signale aus den Reihen des Komitees gibt, ist nach der Bekanntgabe von himmelhoch jauchend bis zu Tode betrübt alles möglich.

Natürlich hoffen alle auf einen positiven Bescheid, aber unabhängig vom Ausgang laden die drei Städte verdiente Helfer und Unterstützer der Bewerbung zu separaten Dankeschön-Empfängen ein. Den Anfang macht Speyer, wo Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler, Vorsitzende des Vereins SchUM-Städte, am Mittwoch, 28. Juli, um 19 Uhr in den Judenhof bittet.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Zu den geladenen Ehrengästen zählen Nicole Steingaß, Staatssekretärin im Ministerium des Innern und für Sport, Werner Schineller, Oberbürgermeister a. D. der Stadt Speyer sowie Avadislav Avadiev, Vorsitzender des Landesverbandes der Jüdischen Gemeinden von Rheinland-Pfalz. Musikalisch wird der Empfang von Lömsch Lehmann und Dr. Michael Beutelspacher begleitet. Worms und Mainz folgen mit ihren Empfängen am Donnerstag oder Freitag.