Speyer. Die rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt kommt am Samstag, 11. September, nach Speyer. Bereits ab 9 Uhr steht die FDP mit Direktkandidatin Bianca Hofmann für Informationen zur Bundestagswahl am Stand beim Altpörtel. Hofmann, die Julis Speyer und die FDP freuen sich auf gute und interessante Gespräche. Ab 12 Uhr stößt dann auch Daniela Schmitt, Ministerin für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau in Rheinland-Pfalz, hinzu. zg/Bild: FDP

