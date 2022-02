Wissen, Erkennen und Handeln

Speyer. Als Teil der Kampagne „Sicherer Ort Kirche“ bietet das Bistum Speyer jetzt das E-Learningmodul „Wissen, Erkennen, Handeln“ an. „Wir wollen uns stark machen für die Menschen, die unseres besonderen Schutzes bedürfen – für Kinder, Jugendliche und schutz- oder hilfebedürftige Erwachsene“, erklärt die Präventionsbeauftragte Christine Lormes. Das Miteinander zu verbessern und institutionelle Risikofaktoren in den Blick zu nehmen, seien weitere Ziele. „Das Modul kann von allen haupt–, neben- und ehrenamtlichen Mitarbeitern im Bistum genutzt werden“, betont Lormes.

Die Lernhilfe ist in sechs bis acht Stunden absolvierbar. Quiz-, Impuls- und Reflektionsaufgaben prüfen und festigen dabei das erworbene Wissen. Die Schulung kann optional auf mehrere Termine aufgeteilt und in der Gruppe oder einzeln bearbeitet werden. Das Lernmodul ist über das Videokonferenzsystem des Bistums abrufbar, auf das alle Mitarbeitende Zugriff haben.

Entwickelt wurde das E-Learningmodul von der Firma Breuer + Nohr aus Landau: „Im Vergleich zu anderen Kundenprojekten war dieses inhaltlich eine neue, besondere Herausforderung und zugleich eine wertvolle Erfahrung. Es geht um Sensibilisierung, um ein Sichermachen derer, die für die Kirche in der ersten Reihe stehen und die Verantwortung tragen“, sagt Geschäftsführer Klaus Nohr. Aus der ursprünglichen Idee, ein Schulungsmodul für Kindertagesstätten zu entwickeln, sei schnell ein größeres Projekt gewachsen. An der Entwicklung beteiligt waren die Bistümer Mainz, Limburg, Freiburg, Rottenburg-Stuttgart, Magdeburg, Osnabrück und Speyer. „Die digitale Schulung ist nicht nur für Kitas, sondern beispielsweise auch für Lehrer, Seelsorger und für alle Ehrenamtlichen, die Sicherheit im Umgang mit Fragen zur Prävention sexualisierter Gewalt gewinnen wollen, geeignet“, so Christine Lormes. Dabei profitiere das E-Learningmodul von den vielfältigen Erfahrungen der zahlreichen Akteure, die an dem Projekt mitgewirkt haben.

Aus der Praxis für die Praxis

In einer ausführlichen Testphase wurde das Modul auf Herz und Nieren geprüft: „Ich bin mir sicher, dass das E-Learning für die pädagogischen Fachkräfte in den Kitas ein Tool ist, um sich selbst zu stärken. Dadurch werden der Schutzauftrag und die Anwaltschaft, die wir für die Jüngsten übernehmen, gefestigt“, so Katharina Herty, Leiterin der Kita St. Maria in Landau. „Mit dem E-Learningprogramm rückt notwendigerweise ein unbequemes Thema in den Mittelpunkt. Trotz der Schwere des Themas fällt es dank der professionellen und grafisch ansprechenden Aufbereitung leicht, sich mit den Inhalten auseinanderzusetzen. Es zeigt Versäumnisse der Vergangenheit auf, vermittelt erforderliches Wissen und gibt Raum, die eigene Arbeit und Haltung zu reflektieren“, kommentiert Astrid Rometsch, Referentin für Kindertageseinrichtungen beim Caritasverband in Speyer.

„Durch den übersichtlichen Aufbau ist es möglich, die Felder zu bearbeiten, die anstehen, das Ganze in Häppchen durchzugehen und gemeinsam als Team das Lernmodul zu nutzen. Zusammen mit den Dokumenten und Arbeitshilfen im Kita-Bereich ist es eine große Hilfe, die Kitas zu einem sicheren Ort der Kirche zu machen und die Haltung des Kita-Teams weiterzuentwickeln“, meint Prisca Forthofer, Referentin für Qualitätsmanagement in Kindertagesstätten.

Ursula Wendel von der Seelsorge in Kindertageseinrichtungen überzeugte der „flexible und unabhängige“ Zugang zum E-Learningmodul: Das Tempo sei individuell wählbar. „Ich festige mein Wissen und erfahre Neues. Ich bekomme Sicherheit für mein Handeln“, lobt sie. is

Info: Ehrenamtliche können sich selbst für das E-Learningmodul registrieren unter https://konferenz.webfamilie-speyer.de/course/view.php?id=47