„Woche der Inklusion“ im Bistum Speyer

Speyer. Eine Woche lang, von Sonntag, 1. Mai, bis Sonntag, 8. Mai, veranstaltet die Seelsorge für Menschen mit Behinderung im Bistum Speyer eine „Woche der Inklusion“. Sie soll dazu beitragen, Barrieren abzubauen und die Kirche inklusiver machen, wie das Bistum mitteilt. Dabei kann sich jeder beteiligen.

„Ob eine inklusiv geplante Gruppenstunde, ein Gottesdienst in Leichter Sprache oder ein barrierebewusster Dorfspaziergang mit dem kommunalen Behindertenbeauftragten: Jede Aktion vor Ort kann das Miteinander stärken und zu einem diversitätsbewusstem Umgang beitragen“, erklärt Katharina Kintz vom Team der Seelsorge für Menschen mit Behinderung. „Auch in der Kirche ist es wichtig, dass Menschen mit ihrer Behinderung dazugehören und mitmachen können. Alle gehören dazu. Wir freuen uns, wenn wir diesen Weg weiter beschreiten können und jeden so annehmen, wie er ist“, ergänzt Stefan Dreeßen, Ansprechpartner für Menschen mit Körperbehinderung.

Aktionen von Kunst bis zur Musik

Seit dem internationalen Tag der Menschen mit Behinderungen am 3. Dezember hat die Seelsorge für Menschen mit Behinderung eine eigene Webseite zur „Woche der Inklusion“ freigeschaltet. Hier erfahren Interessierte, welche Aktionen in den Dekanaten des Bistums und digital bereits geplant sind. Das Spektrum reicht von Kunstworkshops im offenen Atelier über das gemeinsame Musizieren von Frauen mit und ohne Behinderung bis zu einem Online-Impuls über Inklusion in der Arbeitswelt. Auch neue Aktionen können weiterhin angemeldet werden. Auf der Internetseite sind auch Materialien und Links rund um das Thema Inklusion zu finden. Sie bleibt auch nach dem 8. Mai online, so dass sich Interessierte auch weiterhin zum Thema informieren und mit anderen Gruppen vernetzen können. Das Team der Seelsorge für Menschen mit Behinderung wird die Seite aktuell halten und immer wieder mit Materialien ergänzen, betonen die Verantwortlichen.

Eröffnet wird die „Woche der Inklusion“ mit einem ökumenischen Gottesdienst im Speyerer Dom am Sonntag, 1. Mai, um 16 Uhr. Der Gottesdienst wird von Weihbischof Otto Georgens und Pfarrer Thomas Jakubowski von der Behindertenseelsorge der Evangelischen Kirche der Pfalz gemeinsam zelebriert. Sie gehört zu den Kooperationspartnern für die „Woche der Inklusion“. Die Ursprungsidee kommt aus dem Erzbistum Freiburg, auch das Bistum Limburg veranstaltet eine solche Woche. In Zukunft soll die „Woche der Inklusion“ in einem regelmäßigen Turnus stattfinden und die Kooperation unter den Bistümern dazu ausgebaut werden. zg