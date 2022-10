Wochenmarkt kehrt zurück auf Königsplatz

Speyer. Der Speyerer Wochenmarkt kehrt nach zweieinhalb Jahren pandemiebedingtem Standortwechsel auf den Königsplatz zurück. Bereits ab Samstag, 15. Oktober, können dort wieder frische, regionale und saisonale Produkte gekauft und nach Herzenslust flaniert und geplaudert werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Stadt hatte im Sommer eine Umfrage zum künftigen dauerhaften Standort des Nahversorgungsangebots gestartet, nachdem sich auch der interimsweise Standort auf dem Festplatz bewährt hatte. Zwei weitere Marktplätze kamen mit dem Naturfreundehaus und der Maximilianstraße in Frage.

Als unschlagbar für die Teilnehmenden der Umfrage gilt das einzigartige Flair auf dem Königsplatz. „Wir freuen uns, dass das Ergebnis so deutlich ausgefallen ist und die Speyererinnen und Speyerer ebenso wie Auswärtige schon ab Samstag wieder über den traditionsreichen Wochenmarkt am Königsplatz bummeln können“, erklärt Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler.

Zwei Drittel für Rückkehr

Mehr zum Thema Fahrzeugbau Autozulieferer Vitesco plant kürzere Lieferketten Mehr erfahren Tradition Rummel auf dem Festplatz bei der Plankstadter Kerwe Mehr erfahren Verkehr Umfrage: Klimakrise verändert Mobilitätsverhalten Mehr erfahren

Die Umfrage wurde an zwei Samstagen vor Ort auf dem Wochenmarkt sowie online durchgeführt und so ein Meinungsbild unter Kunden, Einzelhändlern sowie den Beschickern selbst mit insgesamt 1622 Stimmen eingeholt.

Das Ergebnis ist eindeutig: Mit etwa 65 Prozent stimmten zwei Drittel der Befragten für den Königsplatz, 25 Prozent für den Festplatz und die restlichen zehn Prozent verteilten sich auf die Maximilianstraße und das Naturfreundehaus.

Die Umfrageergebnisse wurden am Mittwochabend in der Beschickendenversammlung vorgestellt, bei der auch Gegenstand war, dass der Königsplatz inzwischen mit zum Teil fest installierten Pollern zur Regulierung der Ein- und Ausfahrten versehen ist.

„Dass sich so viele Bürgerinnen und Bürger an der Befragung beteiligt haben, zeigt, dass die Frage nach dem künftigen Wochenmarkt-Standort die Menschen bewegt und sie in dieser Angelegenheit engagiert mitgestalten wollen. Darüber hinaus konnten wir viele wichtige Erkenntnisse zum Nutzungsverhalten gewinnen, die sicherlich auch noch bei anderen Entscheidungen eine Rolle spielen werden“, sagt Beigeordnete Irmgard Münch-Weinmann und lädt dazu ein, samstags auf dem Königsplatz einzukaufen.

Als Vorteile des Festplatzes galten zwar im Gegensatz zum Königsplatz die Erreichbarkeit und insbesondere die Möglichkeit, direkt vor Ort parken zu können, sowie ausreichend Raum, jedoch wurde mangelndes Flair als nachteilig angesehen. Auch die Tatsache, dass bei größeren Veranstaltungen der Wochenmarkt weichen muss, zählt zu den Nachteilen.

Der Königsplatz hingegen zeichnet sich laut Umfrageergebnissen durch sein besonderes Ambiente, das Menschen von Nah und Fern anzieht, sowie die Innenstadtlage aus. Dies ist von Vorteil, da die meisten Marktbesuchenden den Bummel über den Wochenmarkt mit weiteren Einkäufen in den innerstädtischen Läden verbinden und damit der Einzelhandel gestärkt wird.

Mehrheit kommt nicht mit Auto

Daher kam für einige ebenso der Standort Maximilianstraße infrage, wohingegen der Standort am Naturfreundehausaufgrund seiner ausreichenden Parkmöglichkeiten punkten konnte. So gaben rund 500 Kundinnen und Kunden an, üblicherweise mit dem Auto zum Wochenmarkt zu fahren (davon acht mit Carsharing), knapp 750 nehmen das Fahrrad, circa 580 gehen zu Fuß und gerade mal 20 nutzen dazu den ÖPNV.

Die Umfrage-Ergebnisse können auf der Homepage der Stadt Speyer unter www.speyer.de/de/tourismus/speyer-erleben/shopping/wochenmaerkte eingesehen werden. zg