Wohnen und arbeiten am Willy-Brandt-Platz

Speyer. Die Sparkasse Vorderpfalz wird den Siegerentwurf des Architektenwettbewerbs für die Neuentwicklung ihres Sparkassen-Quartiers in der Wormser Straße 39 in Speyer ausstellen. Das Architekturbüro Stefan Forster aus Frankfurt konnte in Zusammenarbeit mit NSP Landschaftsarchitekten aus Hannover den Wettbewerb für sich entscheiden und sich gegen fünf Bewerber durchsetzen. Noch bis zum 17. Februar sind in der Sparkasse Pläne, Projektionen und ein Modell des Siegerentwurfs zu sehen. Im Rahmen des bestehenden Bebauungsplans soll das Quartier weiterentwickelt werden.

Sparkassen-Chef Thomas Traue betont: „Ziel der Neuentwicklung des Quartiers ist es, unseren Kunden weiterhin ein zeitgemäßes Banking zu bieten. Zugleich möchten wir einen Beitrag für die Attraktivität der Speyerer Innerstadt leisten. Die umliegenden Freiflächen des 8700 Quadratmeter großen Areals sollen aufgewertet und zu Stadtplätzen umgestaltet werden. Sämtliche Grünanlagen – auch auf dem Willy-Brandt-Platz – sollen begeh- und nutzbar werden. Mit der Neugestaltung des Baukörpers erfolgt auch ein wesentlicher Beitrag zur Einpassung in die Umgebungsbebauung. Fensterumrahmungenund die Satteldächer mit regelmäßig gesetzten Dachgauben werden typische Motive der Altstadt aufnehmen. Die Erdgeschossnutzung soll durch eine kleine Gastronomieeinheit ergänzt werden. Ein Teil der Fläche wird wohnwirtschaftlichen Zwecken zugeführt. Geplant sind auch Mietwohnungen auf einer Wohnfläche von 2500 Quadratmetern bei einer Sozialquote von 25 Prozent sowie Gewerbeeinheiten.“

Thomas Traue sagt weiter: „Der Siegerentwurf des Architekturbüros Stefan Forster hatte das unabhängige Beurteilungsgremium – bestehend auch aus Mitgliedern der Stadtverwaltung, des Gestaltungsbeirats und der Sparkasse – überzeugt. Die Ausstellungsbesucher sind herzlich eingeladen, sich selbst einen Eindruck von den vielseitigen und kreativen Ideen des Architekturbüros zu verschaffen. In der Ausstellung wird anhand von Plänen, Projektionen und einem Modell das neue Raum- und Funktionsprogramm des Quartiers, die vielfältige Nutzungsstruktur sowie die deutlich verbesserte Aufenthaltsqualität – auch unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten – vorgestellt.“

Umsetzungsplanung beginnt

„Mit dem Siegerentwurf ist nun eine sehr gute Grundlage für das weitere Planverfahren gelegt“, begründet Sparkassen-Chef Thomas Traue das weitere Vorgehen. Er betont: „Wir sind bereits mit dem Gewinner in konkretere Vertragsverhandlungen eingestiegen und wollen die Umsetzungsplanung unter Einbindung der Stadt Speyer im Laufe dieses Jahres weiterentwickeln, an dessen Ende der Bauantrag stehen wird. Nach Genehmigung des Bauantrages ist zeitnah der Baubeginn für das Sparkassen-Quartier in Speyer geplant.“ zg