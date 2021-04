Wohnmobile bekommen neuen Platz

Speyer. 250 000 Euro werden die Verkehrsbetriebe Speyer (VBS), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Stadtwerke, in einen Wohnmobilstellplatz an der Straße Am Neuen Rheinhafen investieren, so der Beschluss des Stadtwerke-Aufsichtsrats, der jetzt per Pressemitteilung bekannt gegeben wurde.

„Gemeinsam mit dem neu zu errichtenden Parkplatz in der besagten Straße in der Nähe der Jugendherberge und des Freizeitbades Bademaxx und dem Besucherparkplatz fürs Bad, den Autofahrer nutzen können, wollen die Verkehrsbetriebe diesen Wohnmobilstellplatz integriert betreiben“, informierte Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler. Das Angebot sei für die Stadt aus touristischer Sicht eine große Bereicherung, zudem könnten viele Bürger die Möglichkeit zur Entleerung ihrer eigenen Wohnmobil-Abwassersammelbehälter nutzen.Hier bestehe ein großer Bedarf in Speyer.

Einfahrt per Schranke regeln

Bereits genehmigt wurden 598 000 Euro für den Ausbau des öffentlichen Parkplatzes auf dem Hafengelände. „Im südlichen Anschluss dazu befindet sich eine Fläche mit zirka 2500 Quadratmetern, die derzeit an ein Logistikunternehmen zum Abstellen von Lastwagen vermietet ist“, sagt SWS-Geschäftsführer Wolfgang Bühring und ergänzt: „Auf der Fläche sollen 20 Stellplätze für Wohnmobile, ausschließlich zum Kurzzeitaufenthalt errichtet werden.“ Es sei geplant, die Einfahrt durch eine Schranke zu sichern. Möglichkeiten zur Entleerung von Abwassertanks sowie zum Zapfen von Frischwasser seien vorgesehen.

„Die Tiefbauarbeiten für die beiden Maßnahmen Parkplatz und Wohnmobilstellplatz sollen aus wirtschaftlichen Gründen gemeinsam ausgeschrieben und zeitnah vergeben werden“, sagt Bühring. Der Baubeginn sei für Ende des Jahres vorgesehen, ein Betriebskonzept dazu werde erstellt. Zudem gäbe es Überlegungen für eine Zusammenarbeit mit einem privaten Investor für einen Wohnmobilstellplatz. zg

