Wohnraum – aber bitte bezahlbar

Speyer. Der Stadtverband des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) und das Sozialbündnis Speyer laden Bürgerinnen und Bürger zur Ausstellung „Mehr bezahlbarer Wohnraum in Rheinland-Pfalz und Saarland – aber wie?“ der Friedrich-Ebert-Stiftung unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler ein. Die Eröffnung findet am Freitag, 12. Mai, um 18 Uhr in der Dreifaltigkeitskirche statt.

In den meisten Städten ist bezahlbarer Wohnraum Mangelware. Selbst Normalverdiener müssen oft mehr als ein Drittel ihres verfügbaren Einkommens für Miete und Nebenkosten ausgeben. In der Ausstellung beschreiben die Ebert-Stiftung und der DGB die Wohnungsmarktentwicklung. Es werden regionale Herausforderungen genannt und Wohnbauprojekte vorgestellt, die auf kommunaler Ebene verwirklicht wurden.

Dem Speyerer Sozialbündnis gegen die Armut ist es gelungen, die Ausstellung nach Speyer zu holen. Mit Kooperationspartnern wurden zusätzliche lokale Informationen zusammengestellt. Dazu gehören Infoplakate der Wohnungsbaugesellschaften Gewo und Gemeinnützige Baugenossenschaft sowie Themenwände, die von Schülerinnen und Schülern im Leistungskurs Sozialkunde der Integrierten Gesamtschule erarbeitet wurden. Zur Eröffnung sprechen Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler, DGB-Vorsitzender Axel Elfert sowie Myriam Lauzi, zuständig für Gesundheits- und Sozialpolitik beim DGB in Mainz.

Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht nötig. Im Anschluss an die Eröffnung ist die Ausstellung in der Dreifaltigkeitskirche vom 13. bis 19. Mai zu sehen, Öffnungszeiten sind täglich von 10 bis 17 Uhr. Am Sonntag, 14. Mai, um 10 Uhr findet ein Gottesdienst mit einer themenbezogenen Predigt von Albrecht Bähr, dem Landespfarrer für Diakonie der Evangelischen Kirche der Pfalz statt. zg