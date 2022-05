Wolf Spitzer hat sein Lebenswerk vollendet

Als am Morgen des 3. April die von ihm angefertigte Büste des Charakterkopfes von Helmut Kohl neben dem Dom-Pavillon enthüllt wurde, wusste Künstler Wolf Spitzer selbst am besten, dass dies sein wohl letztes großes Kunstwerk sein wird. Im Rollstuhl sitzend von seiner Krankheit gezeichnet machte er der Öffentlichkeit in Speyer ein letztes Geschenk, das auch sein eigenes Andenken auf ewig bewahren wird. Die Speyerer werden Wolf Spitzer vermissen, die kleinen Gespräche in der Stadt und das Philosophieren über Kunst, Gott und die Welt. Mit 82 Jahren ist er jetzt verstorben. Am Dienstag, 25. Mai, um 10 Uhr findet auf dem Speyerer Friedhof die Trauerfeier statt.

Sein letztes Werk, das Denkmal für Altkanzler Kohl besteht aus einer 40 Zentimeter hohen Bronzebüste. Mit Blickrichtung auf die Südseite des Westwerkes des Doms ruht sie auf einer 130 mal 45 mal 35 Zentimeter messenden Stele aus rotem Pfälzer Sandstein, wie er teilweise auch beim Dom verwendet wurde. Auf der Vorder- und Rückseite ist je ein Bronzeband mit den Schriftzügen „Ehrenbürger Europas“ und „Kanzler der Einheit“ eingelassen. Auf einer seitlich angebrachten Plakette steht die Widmung: „Zum Andenken an Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, Freund und Förderer des Doms“. Finanziert wurde das Gesamtprojekt vom Unternehmerehepaar Susanne und Willi Kuhn aus Jockgrim, das freundschaftliche Kontakte zu Helmut Kohl pflegte und Wert darauf legte, dass der bekannte Speyerer Künstler Wolf Spitzer die Büste anfertigt.

Für Wolf Spitzer war es immer sehr wichtig, tief in die Persönlichkeit der Porträtierten einzutauchen, um ihnen gerecht zu werden. Spitzer begann, die vielschichtige Persönlichkeit zu studieren und sich anhand von Fotografien und Abbildungen in Zeitungen sowie filmischen Sentenzen ein Bild vom Leben des Menschen zu machen, den er abbilden wollte. Spitzer ließ physiognomisch unterschiedliche Bilder der facettenreichen Persönlichkeit auf sich wirken. Erkenntnisse wurden gedanklich verdichtet und in einem Wesensporträt zusammengefasst. So hat unser Mitarbeiter Nikolaus Meyer die Arbeitsweise des Künstlers beschrieben, der im Vorfeld der Enthüllung noch ein längeres Gespräch mit Wolf Spitzer geführt hat und ihn seit Jahren auf seinem Weg begleitete.

Die Verbindung zum Dom

Es würde zu weit führen, hier auch nur annähernd beschreiben zu wollen, welche Ausstellungen und Arbeiten Wolf Spitzer als Künstler in Deutschland, Europa und der ganzen Welt gefertigt hat. Vielen sind sie sicherlich schon begegnet, seine Handschrift ist eigentlich unverwechselbar. Zum Dom hatte der Speyerer Künstler eine besondere Verbindung. Er hat immer wieder dessen Nähe gesucht. Zweimal waren Ausstellungen mit Skulpturen Spitzers in der Krypta zu sehen: „Totentanz“ im Jahr 2008 und „Die Passion Christi“ im Jahr 2015. In beiden Fällen verstärkten seine ausdrucksstarken Skulpturen und der Raum sich gegenseitig in ihrer Wirkung, was die Ausstellungen zu besonderen Erlebnissen machte. Das schreibt die Pressestelle des Bistums zu seinem Tod.

„Totentanz“ bezeichnete ein Ensemble aus Bronzeköpfen, figürlichen Silhouetten. Thema ist der Gegensatz zwischen Tanz und Tod, Lebendigkeit und Vergänglichkeit. Mit der Ausstellung nahm Spitzer Bezug zu den gemalten Totentänzen, die zur Zeit der Pest im Mittelalter die Menschen mit ihrer Sterblichkeit in besonderer Form in Verbindung brachten. Diese Erfahrung, die Ahnung vom eigenen Tod und daraus folgend die Wahrnehmung der eigenen Vitalität, ermöglichte Spitzer den Besuchern der Domkrypta. Mit der „Passion Christi“ nahm Wolf Spitzer noch direkter Bezug auf die Krypta, den Raum, in den er seine Skulpturen stellte. Acht Werkgruppen, bestehend aus Bronzeköpfen in verschiedenen Stufen der Abstraktion, versinnbildlichen Stationen des Leidenswegs.

Zuletzt wurde besagte Büste von Helmut Kohl aus der Hand Spitzers im Domgarten eingeweiht. Dieses Projekt war ein Herzensanliegen von Wolf Spitzer und er setzte alle Energie daran, die Büste und das Denkmal noch fertigzustellen, da er das Nachlassen seiner Kräfte spürte. Dass das möglich wurde, war für ihn eine große Befriedigung und gab seinem Werk einen gelungenen Abschluss. Wolf Spitzer hat damit sozusagen sein Lebenswerk selbst beendet. nik/is/jüg

