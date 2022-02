Wormser Landstraße in Speyer kurzzeitig gesperrt

Speyer. Diesmal dauert die Sperrung wenigstens nur ein paar Tage: Die Wormser Landstraße, wichtige Nord-Süd-Achse in Speyer, ist voraussichtlich noch bis diesen Donnerstag unterbrochen, weil der Bahnübergang auf Höhe des Media Markts instand gesetzt wird. Vielen Autofahrern ist noch die rund ein dreiviertel Jahr dauernde Generalsanierung der Straße unter Einbahnregelung 2019 in Erinnerung, die zu Staus bei der Stadtdurchfahrt geführt hatte. Die Deutsche Bahn will deutlich schneller sein.

Die Umleitung führt über die Iggelheimer- und die Landwehrstraße. Wer in den nördlichen Teil Speyers möchte, ist mit der Umgehung über die Bundesstraße 9 aber ohnehin meist besser beraten. mm

