Wormser Landstraße Speyer aktuell voll gesperrt – Feuerwehr im Einsatz

Speyer. In Speyer ist aktuell die Wormser Landstraße auf Höhe der Hausnummer 40 voll gesperrt. Das gibt die Polizei aktuell in einer Mitteilung bekannt. Darin heißt es, die Stadtverwaltung habe darüber informiert, dass ein Gasaustritt Grund der Vollsperrung sei. Die Feuerwehr Speyer und die Stadtwerke Speyer sind demnach bereits vor Ort im Einsatz, um den Bereich zu sichern und die Leckage zu lokalisieren. Verkehrsteilnehmende werden gebeten, die Sperrung zu umfahren. Wer in Speyer Richtung Stadtmitte möchte, sollte also auf keinen Fall die Abfahrt Speyer-Nord nutzen, sondern lieber West, Süd oder Dom.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1