Wormser Landstraße Speyer zeitweise wegen Gasaustritt gesperrt

Speyer. In Speyer war am Dienstag die Wormser Landstraße auf Höhe der Hausnummer 40 voll gesperrt. Das teilte die Polizei in einer Mitteilung mit. Darin heißt es, die Stadtverwaltung habe darüber informiert, dass ein Gasaustritt Grund der Vollsperrung sei. Die Feuerwehr Speyer und die Stadtwerke Speyer waren vor Ort im Einsatz, um den Bereich zu sichern und die Leckage zu lokalisieren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Anwohnenden war am späten Vormittag Gasgeruch in einem Mehrfamilienhaus aufgefallen. Zwischenzeitlich bestand Explosionsgefahr. Die Menschen, die auf der Straße standen, wurden durch die Schnelleinsatzgruppe Betreuung des Katastrophenschutzes Speyer versorgt, erklärt Thomas Tremmel, Sprecher der Speyerer Feuerwehr.

Strom abgestellt

Zeitgleich kontrollierte der Messtrupp des Gefahrstoffzugs weiter den Gefahrenbereich mit Messgeräten und die Feuerwehr stellte den Brandschutz. Um Zündquellen in den Wohnungen auszuschließen zu können, schalteten die SWS das betroffene Objekt auf Weisung der Feuerwehr hin stromlos.

Die Stadtwerke beauftragten zudem eine Baufirma, die den Gehweg öffnete, um die Gasleitung abzuklemmen, erklärt Tremmel weiter. Der Gasaustritt konnte mit dieser Maßnahme gestoppt werden. Der Messtrupp kontrollierte das gesamte Objekt, in dem die Feuerwehr auch Belüftungsmaßnahmen vornahm, bevor die Bewohner wieder zurück in ihre Räumlichkeiten durften.