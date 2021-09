Würdigung jüdischer Kultur in Speyer

Speyer. Das jüdische Leben und die jüdische Kultur sind divers, lebendig und vielfältig. Mit den SchUM-Kulturtagen vom 13. Oktober bis 14. November in Speyer wird die reiche jüdische Kultur gewürdigt – und mit der Anerkennung der SchUM-Stätten als Unesco-Weltkulturerbe bieten sie nochmals einen besonderen Anlass, den Welterbe-Titel gemeinsam zu feiern, heißt es in einer Pressemitteilung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die SchUM-Kulturtage beginnen am Mittwoch, 13. Oktober, um 17 Uhr mit Schalom Spira, einem kleinen Stationentheater zur jüdischen Geschichte der Stadt. Zwischen Domplatz und neuer Synagoge werden nicht nur historische Fakten unterhaltsam vermittelt, sondern auch zum Nachdenken angeregt, wie Vergangenheit wahrgenommen, gewürdigt und weitergedacht werden kann.

In verschiedenen musikalischen Veranstaltungen kommt die Vielfalt jüdischer Musik zum Tragen. Am Sonntag, 17. Oktober, um 15 Uhr präsentiert das Duo Nihz gemeinsam mit Kantor Baruch Chauskin eine Mischung aus Klezmer, jiddischen und hebräischen Liedern. Das Gropius Quartett spielt am Sonntag, 24. Oktober, um 17 Uhr im Alten Stadtsaal Werke von Felix Mendelssohn Bartholdy, Ernest Bloch und Franz Schubert.

Am Dienstag, 2. November, um 18 Uhr interpretiert Kantor Rose von der Westendsynagoge Frankfurt am Main, die bekanntesten Melodien der kantoralen Musik.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die SchUM-Kulturtage enden schließlich mit dem Konzert des Leipziger Synagogalchors unter der Leitung von Ludwig Böhme am Sonntag, 14. November, um 16 Uhr im Dom zu Speyer.

Darüber hinaus gibt es viele weitere interessante Formate wie die musikalische Lesung „Es blüht hinter unsher“ am Donnerstag, 4. November, um 19 Uhr, in deren Zentrum Hilde Domin und ihre lyrischen Weggefährten stehen. Der Journalist Igal Avidan zeichnet am Freitag, 5. November, um 20 Uhr die Geschichte des arabischen Arztes Mod Helmy nach, der Berliner Juden während der Nazizeit half. Für Jugendliche ab 15 Jahren präsentiert das Kinder- und Jugendtheater am Montag, 8. November, um 19 Uhr das Stück „Name: Sophie Scholl“.

Als gemeinsame Veranstaltung der Städte Speyer, Worms und Mainz lädt der SchUM-Stätte zur Diskussion in das Online-Lehrhaus am Mittwoch, 24. Oktober, um 11 Uhr zum Thema „Jüdische Perspektiven auf SchUM“ ein.

Karten gibt es ab sofort in der Tourist-Information der Stadt Speyer, über das Online-Ticket-Portal Reservix sowie bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Alle Veranstaltungen unterliegen den aktuellen Corona-Verordnungen und werden gegebenenfalls angepasst. Im Sinne der Kulturtreibenden bittet die Stadt Speyer alle Besucher, sich an die geltenden Bestimmungen zu halten. zg

Info: Alle Details zu den Veranstaltungen der SchUM-Kulturtage sind unter www.speyer.de/schum-kulturtage zu finden.