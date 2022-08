Wundersame Matinee

Speyer. Zu einer „wundersamen Matinee“ lädt die Stadtverwaltung am Sonntag, 4. September, von 11 bis 14 Uhr gemeinsam mit der Bieneninitiative alle interessierten Bürger in den sogenannten Hummelgarten hinter dem Judomaxx (Butenschönstraße 8) ein. Bei dieser Gelegenheit wird Umweltdezernentin Irmgard Münch-Weinmann den Umweltpreis der Stadt an die Bieneninitiative überreichen. Die Jury, die sich aus den Mitgliedern des Ausschusses für Klimaschutz, Umwelt und Nachhaltigkeit zusammensetzt, hat bei der Sitzung am 9. Juni über die Preisvergabe entschieden.

„Der mit 1250 Euro dotierte Umweltpreis wurde dieses Mal in Zusammenhang mit einem Blumenschmuckwettbewerb ausgelobt“, erklärt die Umweltdezernentin. „Ziel war und ist es, in der Bürgerschaft das Verständnis für die Belange der Umwelt zu wecken und die Bereitschaft zu stärken, selbst im Umweltschutz aktiv zu werden. Die Bienen-initative engagiert sich in diesem Bereich besonders vorbildlich, weshalb es mir eine Freude ist, dieses Engagement mit dem Preis zu würdigen“, so Münch-Weinmann.

Bei der „wundersamen Matinee“ dreht sich an diesen Tag auf der leider gar nicht mehr grünen Wiese alles um kleine Körner mit großem Potenzial, nämlich um die Samen von Wildblumen. Die engagierten Mitglieder der Bieneninitiative gewähren allen großen und kleinen Teilnehmern spannende Einblicke in die Kinderstube der Blumen. Es wird gemeinsam Saatgut gesammelt, individuelle Samentütchen gestaltet und ein Quiz enträtselt.

Die Stadtbibliothek erwartet die Kinder auf der Vorleseinsel inmitten der Wiese mit Geschichten von kleinen Wiesenbewohnern und Kami-shibai – einem Papiertheater aus Japan. Die Musikschule sorgt für den musikalischen Rahmen. zg