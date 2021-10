Zehfuß öffnet Wohnzimmer

Speyer. Seit Beginn der Pandemie war es geschlossen, nun öffnet „Ulis Wohnzimmer“ wieder, um Neues aus der Liedermacherszene hörbar zu machen. In der 14. Ausgabe der Songwriter-Show am Freitag, 12. November, 20 Uhr, hat Ulrich Zehfuß Liv Alva Markus aus Basel und Tom Keller aus Bad Dürkheim im „Philipp eins“ zu Gast. Songpoetin und Diseuse Liv Alva Markus hat unter anderem mit der Berner Troubadour-Legende Fritz Widmer-Hesse zusammengearbeitet, als Solistin in Kulturhotels von Meran bis Teneriffa und zuletzt mit dem ehemaligen Tatort-Regisseur Helmut Foernbacher in dessen Basler Theater.

Für Tom Keller, Gitarrist mit souliger Stimme aus Bad Dürkheim, war es ein weiter Weg bis zum klassischen Liedermacher. Erst an seinem Sehnsuchtsort Matala auf Kreta fand er seine ureigene Stimme als Songwriter. Es gilt die 2G-Regelung ohne Masken- und Abstandspflicht. Alle Kontaktdaten werden erfasst. Tickets: www.mein-event.com. mm