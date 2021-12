Zeichen einer vielfältigen Kirche

Speyer. Im Dezember findet jedes Jahr der Internationale Tag der Menschen mit Behinderungen statt. Der Tag soll das öffentliche Bewusstsein für die Belange von körperlich und geistig Beeinträchtigten sensibilisieren. In diesem Zusammenhang verweist die Seelsorge für Menschen mit Behinderung im Bistum Speyer auf die Woche der Inklusion, die im kommenden Jahr vom 1. bis 8. Mai stattfinden wird. Die Website der Aktion ist ab sofort erreichbar.

„Die Woche der Inklusion ist ein Zeichen für eine bunte, inklusive und vielfältige Kirche“, so Katharina Kintz, Ansprechpartnerin für Inklusion. Die Ursprungsidee zur Woche der Inklusion kommt aus dem Erzbistum Freiburg, das bereits eine Woche der Inklusion durchgeführt hat. Das Bistum Limburg veranstaltete ebenfalls eine entsprechende Woche digital. 2022 werden alle drei Bistümer eine Woche der Inklusion anbieten.

Schon jetzt macht das Bistum auf die Woche der Inklusion im kommenden Jahr aufmerksam. © Bischöfliche Pressestelle

Inhaltlich werden verschiedene Aktionen vor Ort das Thema veranschaulichen. Dabei kann sich jeder beteiligen: Ob eine inklusiv geplante Gruppenstunde, ein Gottesdienst in Leichter Sprache oder ein barrierebewusster Dorfspaziergang mit der oder dem kommunalen Behindertenbeauftragten – jede Aktion vor Ort kann das Miteinander stärken.

In Zukunft soll die Woche der Inklusion in einem regelmäßigen Turnus stattfinden und die Kooperation unter den Bistümern ausgebaut werden. „Auch in Kirche ist es wichtig, dass Menschen mit ihrer Behinderung dazugehören und mitmachen können. Ob Kindergarten, Schule oder Arbeitswelt – alle gehören dazu. Wir freuen uns, wenn wir diesen Weg weiter beschreiten können und jeden so annehmen, wie er ist“, lautet die Zusammenfassung von Stefan Dreeßen, Ansprechpartner für Menschen mit Körperbehinderung der Seelsorge für Menschen mit Behinderung im Bistum Speyer. is

Info: Website unter: www.wochederinklusion.webfamilie-speyer.de