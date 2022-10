Zeichen für funktionierende Freundschaft

Speyer. Überrascht wurden die Organisatoren der Stadtverwaltung Speyer vom Interesse an der neuen Städtepartnerschaft mit der englischen Stadt Chichester. Ein spontaner Umzug vom Fraktionsraum 1 in den Stadtratssitzungssaal war nötig, um die rund 60 Frauen und Männer gut unterzubringen. Die Zeichen für eine funktionierende Freundschaft stehen gut.

Mit einer derart großen Resonanz hatten weder Bürgermeisterin Monika Kabs (CDU) noch Fachbereichsleiter Dr. Matthias Nowack und die Partnerschaftsbeauftragte Sabrina Koob gerechnet. Umso größer war die Freude darüber, vor allem aufgrund der bereits bestehenden Begeisterung, die Kabs und Nowack von einem ersten Besuch in Chichester mitgebracht haben.

„In vielen Dingen hat diese Stadt Schnittmengen mit Speyer“, machte die Bürgermeisterin deutlich. Einige Fotos, die den Teilnehmenden präsentiert wurden, bestätigten diese. Ein Beispiel für eine Parallele war die rund 1000 Jahre alte Kathedrale von Chichester. Ein weiteres war die rege Kulturszene. Gerade in dem Bereich setzt Kabs auf einen regen Austausch.

Nase voll vom Brexit

Aus den unterschiedlichsten Gründen waren die Anwesenden zum Treffen gekommen, wie eine Vorstellungsrunde ergab. Viele Englischlehrer stellten sich vor, einige Personen waren bereits in der Partnerschaft mit der englischen Stadt Spalding aktiv und andere outeten sich schlicht als England-Fans oder Partnerschaftsfreunde. Das Thema Brexit wurde ebenfalls angesprochen und damit verbunden die Notwendigkeit, den Kontakt nach Großbritannien weiterhin zu fördern.

Kabs warf in dem Zusammenhang ein, dass die Mehrheit der Bevölkerung in Spalding für den Brexit gestimmt habe, die meisten Menschen aus Chichester jedoch dagegen. „Sie haben die Nase voll vom Brexit“, brachte die Bürgermeisterin auf den Punkt. Wie die anderen Freundeskreise, die die Städtepartnerschaften von Speyer mit Leben füllen, soll auch der für Chichester kein Verein werden, sondern die lose Struktur beibehalten, erklärte Nowack. Erste Rückmeldungen bekam er von Teilnehmenden, die zur intensiveren Mitarbeit in einem Vorstandsteam bereit sind. „Diesen kleinen Kreis werden wir in Kürze nochmals separat einladen, um alles Weitere zu besprechen“, kündigte Nowack an.

Die Bürgerreise, die für Sommer 2023 geplant ist, wurde den Interessenten vorgestellt. Nowack appellierte an eine schnelle Entscheidung über eine Anmeldung, denn die Gruppe der ersten Bürgerreise soll nicht größer als 30 Personen sein.

Ein Datum für das Unterzeichnen der Partnerschaftsurkunde ist mittlerweile gefunden. Am 8. Dezember soll diese in Speyer stattfinden. „Dann erwarten wir auch eine erste kleine Delegation aus Chichester“, gab Nowack bekannt. mus