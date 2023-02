Zeichen gegen Gewalt gegen Frauen setzen

Speyer. Auch in diesem Jahr unterstützt die Stadt Speyer wieder die weltweite Kampagne „One Billion Rising“ mit einer Aktion. Es geht um ein Ende der Gewalt gegen Frauen und Mädchen, denn jede dritte Frau weltweit ist oder war bereits Opfer von Gewalt, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung.

Alljährlich am Valentinstag, 14. Februar, werden Frauen und Männer dazu aufgerufen, gemeinsam auf die Straße zu gehen und zu tanzen. Seit 2015 findet in Speyer aus diesem Anlass ein Flashmob auf dem Geschirrplätzel bei der Pilgerfigur statt.

„Gemeinsam wollen wir uns gegen Gewalt und für die Rechte von Frauen erheben“, motiviert Sozialdezernentin Monika Kabs die Speyererinnen und Speyerer, sich an der Kampagne vor Ort zu beteiligen.

„Gerade die jüngsten Ereignisse im Iran haben eindrücklich gezeigt, dass wir nicht nachlassen dürfen, Solidarität zu zeigen. Der Freiheitskampf beschränkt sich dabei nicht auf den Iran, sondern ist etwas, das die ganze Welt betrifft und fortwährend ins Licht gerückt werden muss“, unterstreicht Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler und dankt ebenso wie Bürgermeisterin Monika Kabs den Mitarbeitenden der Stadtverwaltung für die tatkräftige Begleitung der Aktion.

Die Gleichstellungsstelle der Stadt unterstützt als Kooperationspartner die Veranstalterinnen der diesjährigen Aktion: die Courage-Arbeitsgemeinschaften der Burgfeldschule, des Gymnasiums am Kaiserdom sowie des Edith-Stein-Gymnasiums. Weitere Unterstützende sind der Frauen- und Mädchen-Notruf , der Soroptimist Club und der Jugendstadtrat.

Öffentliche Proben für den Tanz-Flashmob finden statt am Donnerstag, 9. Februar, um 11 Uhr im Seniorenbüro der Stadt, Maulbronner Hof 1a, am Freitag, 10. Februar, um 17 Uhr mit Chris Maillot im Fit-to-Dance, Daimlerstraße 8, am Samstag, 11. Februar, um 11 Uhr in der Turnhalle des Edith-Stein-Gymnasiums, Langensteinweg 5.

Wer an den Proben nicht teilnehmen kann, hat die Möglichkeit, den Tanz online einzustudieren. Das Video zum Tanz sowie weitere Infos gibt’s auf der Homepage der Stadt unter www.speyer.de/de/familie-und-soziales/frauen/one-billion-rising. zg