Zu Gebet und Besinnung

Speyer. Nachdem im vergangenen Jahr die Reihe „Halte.Punkt.Advent“ viel Zuspruch erfahren hat, wird sie in diesem Jahr fortgesetzt. Beginnend mit Donnerstag, 2. Dezember, bis einschließlich 16. Dezember laden Domkapitel und Dommusik donnerstags um 19.30 Uhr und samstags um 18 Uhr zu musikalischen Andachten ein. Diese sollen ein kurzes, stimmungsvolles Innehalten, ein „Haltepunkt“ in der Adventszeit sein. In einem gemeinsamen Gebet wird dabei an die Menschen gedacht, die besonders unter der Corona-Pandemie leiden.

Alle Andachten werden von verschiedenen Ensembles der Dommusik musikalisch gestaltet. Der musikalische Bogen reicht von der Gregorianik bis zur Gegenwart, vom Chorgesang bis zur rein instrumentalen Gestaltung mit Orgel und Blechbläsern.

Eine Anmeldung für die Andachten ist erforderlich unter www.dom-zu-speyer.de/advent-und-weihnachten-2021/adventsandachten-haltepunktadvent. Interessierte, die über keinen Internetzugang verfügen, können sich direkt bei der Dommusik melden unter Telefon 06232/1 00 93 10.

Änderungen sind möglich

Am Abend mitzubringen sind ein Immunisierungsnachweis oder aktueller zertifizierter Test und ein Lichtbildausweis. Es gibt keine Testmöglichkeit vor Ort, Selbsttests können nicht akzeptiert werden. Im Dom gelten durchgehend Maskenpflicht und das Abstandsgebot. Da die Hygieneschutzmaßnahmen sich nach der geltenden Landesverordnung und den Dienstanweisungen der Diözese richten, sind Änderungen möglich. is

