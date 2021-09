Zukunftswerkstatt bietet Abwechslung

Speyer. Unter dem Motto „Deine Stimme, dein Recht!“ veranstalten die Stadtbibliothek Speyer und das Kinderbüro der Jugendförderung von Montag, 20. September, bis Mittwoch, 22. September, jeweils von 14 bis 18 Uhr die Aktion „Spieltage Kinder- und Jugendrechte“.

Abwechslungsreiche Stationen wie Buttons, Fotobox und Zukunftswerkstatt sorgen für Spiel und Spaß. Die Veranstaltung findet im Außenbereich der Stadtbibliothek statt. Die Aktion ist kostenlos und richtet sich an Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 16 Jahren. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Die Stadtbibliothek bietet zudem in Kooperation mit der Rucksackschule des Forstamtes Pfälzer Rheinauen am Samstag, 25. September, von 9 bis 15 Uhr die Veranstaltung „Der Natur auf der Spur: Pilze im Herbstwald“ für Familien mit Kindern an. Gemeinsam wird durch den Speyerer Wald gewandert, Geschichten gelauscht und Pilze gesammelt, welche anschließend in der Walderholung zubereitet werden. Treffpunkt ist der Waldparkplatz Iggelheimer Straße (L 528), kurz vor Kreuzung zur K15 (Schifferstadt/Dudenhofen). Die Kosten betragen 8 Euro. Eine Teilnahme ist nur nach Anmeldung per E-Mail an stadtbibliothek@stadt-speyer.de, telefonisch unter der Nummer 06232/14 13 80 oder in der Bibliothek vor Ort während der Öffnungszeiten möglich. zg