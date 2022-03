Zum fünften Mal die Welt retten

Speyer. Miteinander leben, arbeiten, teilen: Die Initiatoren der ökumenischen Mitmachaktion „Trendsetter Weltretter“ haben das diesjährige Motto „Zusammen leben“ vorgestellt. Verantwortlich zeichnen die Evangelische Kirche der Pfalz und das Bistum Speyer sowie die Landeszentrale für Umweltaufklärung Rheinland-Pfalz und die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) der Region Südwest.

Die vierwöchige Aktion findet vom 4. September bis 2. Oktober zum fünften Mal statt. Nach Konsum (2018), Mobilität (2019), Ernährung (2020) und Artenvielfalt (2021) liegt der Schwerpunkt 2022 auf dem gemeinschaftlichen Miteinander.

Die Aktionswochen im Herbst – mit Veranstaltungen, Tages- und Wochenimpulsen – werden ab sofort beworben und in der Region vorbereitet. Das Thema Nachhaltigkeit ist drängend aktuell und umfasst alle Bereiche des Lebens, betonen die Akteure.

Frage bereichert den Alltag

„Wir haben uns selbst gefragt, wie wir Nachhaltigkeit leben können und wollen unsere Ideen und Anregungen teilen“, erklärt der Umweltbeauftragte des Bistums Speyer, Steffen Glombitza. Seine Erfahrung: „Die Frage bereichert den Alltag.“

Sibylle Wiesemann, Umweltbeauftragte der Pfälzischen Landeskirche bestärkt das diesjährige Thema gerade in Pandemiezeiten: „Nach über zwei Jahren Vereinzelung und Distanz wollen wir das Zusammenleben feiern und fördern. In der Familie, der Nachbarschaft oder der Gemeinde.“ Die Aktion regt dazu an, mehr aufeinander zuzugehen und neue Wege zu beschreiten, um im Alltag zu teilen – Dinge, Zeit oder Arbeit.

Die Kernbotschaft der „Trendsetter Weltretter“ lautet: Wir sind mit verantwortlich für Gottes Schöpfung. Nur Hand in Hand können wir eine Welt schaffen, die Zukunft hat.

Auftakt in Speyer

Anmeldungen zur Aktion laufen über die Website oder Facebook. Dort gibt es bereits Informationen rund um das Thema „Zusammen leben“.

Ab September werden täglich und wöchentlich Informationen und Impulse, Fotos und Aufgaben per E-Mail versandt.

Am 4. September 2022 wird „Trendsetter Weltretter“ mit einer Auftaktaktion in Speyer beginnen und mit einem ökumenischen Abschlussgottesdienst am 2. Oktober in Landau enden.

Gruppenspiel oder Workshop

Darüber hinaus bietet „Trendsetter Weltretter“ in Zusammenarbeit mit anderen Organisationen weitere Veranstaltungen an. Beispielsweise: Das Gruppenspiel „Geben und Nehmen – Glaubensmustern auf der Spur“, eine Ackerführung bei der Solidarischen Landwirtschaft (SoLaWi) in Neustadt, einen Online-Workshop zu Wegen und Tücken gesellschaftspolitischen Engagements und ein Wochenend-Workshop zur Naturerfahrung im Pfälzerwald für alle Generationen. is/lk