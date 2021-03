Sinsheim/Speyer. 40 Jahre Technik Museum Sinsheim, 30 Jahre Speyer – beide Einrichtungen zelebrieren 2021 ihre Jubiläen – so gut es die Pandemie zulässt. Ein guter Grund, einen Blick auf deren Geschichte zu werfen. Was als Idee beim Stammtisch entstand, zählt heute mit zwei Museen, tausenden Exponaten, zwei Imax-Kinos und zwei Hotels, zur größten privaten Techniksammlung Europas mit über einer Million Besuchern pro Jahr. Die Bilder der beiden Überschallflugzeuge auf dem Dach in Sinsheim und der Jumbo vor der Kulisse des Speyerer Doms, sind inzwischen weltweit bekannt. Pünktlich zum Geburtstag soll ein U-Boot die Ausstellung in Sinsheim erweitern.

Zu Beginn der 1980er Jahre hatte noch niemand diese Erfolgsgeschichte im Sinn. Die Medien berichteten über Aufrüstung und Friedensdemos, Schauspieler Ronald Reagan wurde der 40. Präsident der Vereinigten Staaten, im Nahen Osten brodelte es, Diana und Charles gaben sich das Ja-Wort, die Bundesrepublik steckte in der Wirtschaftskrise. Und mittendrin, im beschaulichen Kraichgau, öffnete am 6. Mai 1981 ein kleines Technikmuseum seine Pforten. Ein paar Monate zuvor entschlossen sich Freunde, allesamt Oldtimer-Enthusiasten dazu, ihre automobilen Schmuckstücke mit der Welt zu teilen.

Durchfahrt der Oldtimer beim Brazzeltag im Museumshof. © Technik-Museum

Schließlich waren einige beeindruckende Zwei- und Vierräder in den heimischen Garagen versteckt. Das zukünftige Gebäude musste finanziert und instandgehalten werden. Kurzerhand gründeten sie am 28. November 1980 den Trägerverein Auto-Technik-Museum mit Eberhard Layher als Hauptinitiator. Im Jahr 1981 konnte das Technik Museum Sinsheim am 6. Mai seine Tore zu einer 5000 Quadratmeter großen Ausstellung öffnen.

Showroom von Fans für Fans

Im Laufe der Zeit entstanden Beziehungen zu anderen Museen, Vereinen, Sammlern und Clubs. Die Technikfreunde trafen sich in Sinsheim, man organisierte Ausfahrten und Clubtreffen, namhafte Persönlichkeiten gingen ein und aus und die Bandbreite der Ausstellungsstücke reichte von unter Wasser bis ins Weltall. Welch ein anderes Museum kann von sich behaupten, U-Boote, Oldtimer, Motorräder, Lokomotiven, Großorchestrien, Flugzeuge und einen Raumgleiter sein Eigen zu nennen.

„Wenn man aber genauer hinschaut, so gehören fast 90 Prozent der Exponate unseren Vereinsmitgliedern“, korrigiert Hermann Layher, seit 2013 gewählter Museumspräsident. Und er war als Gründungsmitglied von Anfang an dabei. „Wie jedes unserer Museumsmitglieder bin auch ich stolz, mein Know-how als Diplom-Ingenieur ehrenamtlich einzubringen. Ab 1982 war ich völlig unverhofft in der Museumsleitung tätig. Unser Profi-Museumsdirektor hatte uns schnell verlassen. Mein Vater Eberhard stand dem Museum als Präsident vor“, erinnert sich der Präsi noch gut.

Mittlerweile zählt der Verein über 3500 Mitglieder weltweit, davon 150 auf Lebenszeit. „Bei uns ist man Teil einer riesigen Technikfamilie. Jeder bringt sein Netzwerk und seine Ideen ein, um so die Museen weiterzuentwickeln. Vereinsziel ist, dass die Welt der Technik für die kommenden Generationen erhalten und zugänglich bleibt – gerade in der heutigen Zeit“, erklärt Layher. „Natürlich lässt sich alles schnell auf dem Smartphone nachlesen. Aber vor einem Space Shuttle zu stehen und zu merken, wie klein man eigentlich ist, zur Concorde aufsteigen und nur erahnen zu können, wie es wäre, mit diesem Supervogel Überschall zu fliegen, auf der Tragfläche eines Jumbos Selfies zu machen oder aber einfach die Fortschritte des Automobilbaus der letzten 150 Jahre in einer Halle zu sehen, das wird keine Internet-Suchmaschine leisten können“, ist er überzeugt.

Ein weiterer Aspekt macht die Museen ebenfalls einzigartig: „Dank der Vereinsmitglieder haben wir so manche Highlights in die Museen bekommen. Es gibt immer jemanden, der jemanden kennt. Auch, dass sich die Museen durch Spenden, Eintrittsgelder und vor allem durch die Mitgliedsbeiträge, selbst tragen, erfüllt mich mit Stolz“, bekräftig Layher.

Über die Jahre kamen so einige Exponate zusammen – eine Sammlung, die ihresgleichen sucht. Bereits ein Jahr nach der Eröffnung empfing Sinsheim zwei beachtliche Ausstellungsstücke, die nicht unterschiedlicher hätten sein können: das einstmals schnellste Landfahrzeug der Welt, The Blue Flame, sowie die Mortier Tanzorgel. Es folgten „Krokodile“ – tolle E-Loks, Flugzeuge wie die Junkers Ju-52, Oldtimer von Mercedes, Ferrari oder Bugatti, Landwirtschaft- und Militärexponate sowie Formel-1-Boliden.

In der Salierstadt Speyer wurde man fündig, besiedelte das Gelände rund um die historische Liller Halle – damit war der Grundstein für das Technik Museum Speyer gelegt. Im August 1990 begannen die aufwendigen Renovierungsarbeiten, schließlich ist die über 100 Jahre alte Halle selbst ein Ausstellungsstück. Am 11. April 1991 folgte die Eröffnung des Technik Museum Speyer.

Um dem Schwestermuseum in Sinsheim in nichts nachzustehen, folgte für Speyer das erste Großexponat: das U-Boot U-9 der Bundesmarine. Dank ihm kann das Museum von sich behaupten, einer der südlichsten U-Boot-Stützpunkte in Deutschland zu sein. Noch heute kommt die ehemalige Crew regelmäßig zusammen, um das tonnenschwere Unterseeboot zu warten.

Eine chinesische Lok, die Qian-Jin bereichert die Ausstellung. Nachdem in Sinsheim das 3D-Kino eröffnet wurde, folgte in Speyer die Grundsteinlegung des Imax-Dome. Das Hotel Speyer samt Caravanpark sowie das auf dem Gelände gelegene Museum Wilhelmsbau konnten nach jahrelanger Renovierung eröffnet werden. Zum Abschluss des 20. Jahrhunderts begrüßten die Speyerer das weltgrößte Propeller-Flugzeug, eine Antonov An-22 auf dem benachbarten Flugplatz. Mit dem Transport und der Aufstellung dieses Megafrachters setzte für die Technik Museen die Ära der aufsehenerregenden Großtransporte ein.

Großtransporte begeistern

Im ersten Jahrzehnt des neuen Jahrhunderts jagte eine Transportsensation die nächste. Den Abschluss bildete die Überführung des sowjetischen Raumgleiters Buran und die anschließende Eröffnung der Raumfahrthalle in Speyer: 2000 kam der Überschallflieger Tupolev Tu-144 in Sinsheim an. „Lange haben wir auf eine Antwort von Tupolev gewartet, bis dann doch der Zuschlag kam. Mit dem Erwerb der Antonov hat man verstanden, dass wir uns an Abmachungen halten“, erzählt Layher. „Eigentlich wollten wir eine Concorde haben. Da es aber utopisch erschien, hielten wir Ausschau nach ähnlichen Flugzeugen.“ Nur drei Jahre später ging der Traum in Erfüllung: Die Air France überließ dem Verein nach der Außerdienststellung der Concorde-Flotte ein Exemplar.

Das Technik Museum Sinsheim ist das einzige Museum weltweit, in dem die beiden einzigen jemals im Liniendienst eingesetzten Überschall-Passagierflugzeuge Seite an Seite besichtigt werden können – auch von innen. Am 27. Mai 2003 kam der Zuschlag für einen symbolischen Euro. Einen Monat später pilgerten Zehntausende zum Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden, um ein einmaliges Schauspiel zu erleben: die letzte Landung der Air France Concorde F-BVFB. Es folgte ein nervenaufreibender Transport in Richtung Sinsheim. Noch im Eröffnungsjahr 2004 wurde, dank der beiden Publikumsmagneten, Concorde und Tupolev Tu-144, die Millionengrenze an Besuchern überschritten.

In der Zwischenzeit platzierte das Museum ein weiteres Großexponat in Speyer: die Boeing 747. Bereits 2002 fand der Jumbo seinen Weg aufs Museumsgelände. Der Transport des Giganten war bis dahin eine der größten Herausforderungen für das Museumsteam. Die spektakuläre Aktion erfolgte in der Luft, zu Wasser und zu Lande, denn die Maschine konnte, bedingt durch ihre Größe, nicht in einem Stück nach Speyer gebracht werden. Die Techniker des Museums verbrachten Monate damit, das Flugzeug auseinander- und wieder zusammenzubauen. Im Jahr 2003 schrieb das Technik Museum Speyer Geschichte, denn die Boeing 747 der Lufthansa wurde in 20 Metern Höhe aufgestellt. Fährt man über die Salierbrücke, meint man sie landen zu sehen.

Schließlich fehlte der Ausstellung noch Technik rund um die Raumfahrt. Und hier wollte man sich nicht mit kleinen Raumsonden begnügen, es musste etwas Einzigartiges her – wie der sowjetische Raumgleiter Buran. Auch hier machte ein Museumsmitglied auf das mögliche Exponat aufmerksam. Was anfangs unproblematisch erschien, endete in einem jahrelangen juristischen Gefecht: Die Eigentumsrechte mussten geklärt werden. Dank der russischen als auch der deutschen Botschaft und der Regierung des Königreichs Bahrain konnte der Transport vom anderen Ende der Welt dann endlich am 6. März 2008 starten. Vom Arabischen Golf aus, ging es in Richtung Rotes Meer. Den Suezkanal hinter sich gelassen, nahm das Schiff Kurs auf die Straße von Gibraltar. Anschließend fuhr es an Portugal und Frankreich vorbei, durch den Englischen Kanal bis nach Rotterdam. Von dort aus schipperte die Buran auf einem Ponton den Rhein hinauf bis nach Speyer.

Die Transporte nahmen kein Ende. So gab es zum 20. Geburtstag für Speyer eine Dauerleihgabe von der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger: der Seenotrettungskreuzer John T. Essberger. Dieser eröffnet jedes Jahr feierlich mit seinem Signalhorn das Technik-Festival, den Brazzeltag. Anlässlich des 30. und des 20. Geburtstags der Museen wurde dieses Event ins Leben gerufen. Immer am zweiten Wochenende im Mai heißt es „das Museum bebt!“ Ein Spielplatz für Technikfans: brennende Reifen, heulende Motoren und knatternde Oldtimer – vom kleinen motorisierten Dreirad bis hin zur Jet-Dragster Show.

Und es geht immer weiter

Vor ein paar Jahren erkannte der Verein, dass die Erweiterungsmöglichkeiten im Museum in Sinsheim erneut erschöpft sind – es mussten neue Räumlichkeiten her. So einigte sich der Vorstand darauf, einen Erweiterungsbau, die sogenannte Halle 3, zu bauen. Seit September 2019 ist die 3000 Quadratmeter große Ausstellungshalle für Besucher zugänglich. „Darin finden jährliche wechselnde Sonderausstellungen statt. So bleibt das Museum aktuell und für Besucher attraktiv. Wir müssen den jungen, an historischen Fahrzeugen Interessierten, eine Plattform bieten“, erklärt der Museumspräsident die Funktion. „Viele Oldtimer wachsen nach und der jährliche Besuch der Museen wird so zur Pflicht“, so Hermann Layher.

Derzeit laufen die Vorbereitungen für die nächste Sonderausstellung. Ab 26. März dürfen die Besucher in die „Red Bull World of Racing“ eintauchen. Generell befinden sich beide Häuser seit 2017 im Umbruch: Die Hallen werden umgebaut, modernisiert, besondere Highlights noch mehr in Szene gesetzt. Für das Jubiläumsjahr 2021 sind unterschiedliche Feierlichkeiten und Themenwochen vorgesehen.

Eine große Herausforderung steht den Museumsmachern jedoch noch bevor: Ein U-Boot ist von der Bundesregierung versprochen und soll so bald wie möglich nach Sinsheim kommen. zg