Speyer. Die Vegetation ist nach dem überdurchschnittlich kalten Winter im Vergleich zu den Vorjahren allgemein etwas zurück, doch eine Baumart ist in Speyer deutlich früher dran als sonst: der Zunftbaum. Den haben Vertreter des Speyerer Handwerks schon am 11. März an seiner angestammten Stelle auf dem alten Marktplatz aufgestellt. Er heißt ja hier auch nicht Maibaum.

Rund 1,5 Tonnen schwer und 16,50 Meter lang ist der Stamm aus Lärchen-Schichtholz – eine Neuanfertigung aus dem Allgäu. Mit der vergoldeten Spitze kommt er auf 19,50 Meter Gesamthöhe. Seit 1982 stellt der Verein Speyerer Handwerkstradition das Symbol seiner Zünfte auf.

Nagelneu: Der Zunftbaum mit Wappen der teilnehmenden Handwerke und Gemeinden wurde 2020 neu angeschafft und kommt nun erstmals zum Einsatz. © Venus

Üblicherweise ist die Aufstellung mit einem Fest verbunden, doch nach 2020 lässt auch dieses Jahr die Corona-Pandemie das gesellige Feiern unterm Baum nicht zu, das war bereits vor Verschärfung der Bekämpfungsmaßnahmen absehbar. Anders als in der ersten Welle wollten die Handwerker aber diesmal den Baum trotzdem stellen. Die 26 Wappenschilder werden von einer neuen LED-Beleuchtung angestrahlt, so dass sie auch am Abend zur Geltung kommen.

Trotz umfangreicher Vorbereitung dauerte die Aufstellung des rot-weißen Prachtstücks über einen halben Tag. Dafür war mehr Platz als sonst, da die Außengastronomie im April schon ausgeprägter ist. Wenn es nach dem Verein geht, kann der Baum das ganze Jahr stehenbleiben: Er ist wind- und wetterfest. mm