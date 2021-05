Zusammenhalt in der herausfordernden Zeit

Speyer. Engagierte Pflege mit Herz, Einsatz Tag und Nacht, Zusammenhalt in herausfordernder Zeit – das sind allein schon drei Gründe für die Diakonissen in Speyer, am 12. Mai, dem Internationalen Tag der Pflegenden, als Arbeitgeber Danke zu sagen, heißt es in einer Presseerklärung. „In Zeiten von Corona sind unsere Pflegekräfte in den Krankenhäusern, der stationären wie ambulanten Alten- und Behindertenhilfe sowie im Bereich Hospiz und Palliativ zusätzlich gefordert“, betont die Vorstandsvorsitzende, Oberin Isabelle Wien die Motivation des diakonischen Trägers. Die Pflegeteams stehen zusammen und sind seit über einem Jahr bereit, die zusätzlichen Anforderungen, die Covid-19 an sie stellen, anzunehmen. „Engagierte Mitarbeiter sind in der Pflege essentiell“, verdeutlicht Isabelle Wien.

Manuela Gruber betreut Gerhard Kurz auf dem letzten Stück seines Lebensweges im Wilhelminenstift der Diakonissen in Speyer. © Diakonissen

Mit Blick auf die täglichen Inzidenzzahlen und die Aufnahmekapazitäten der beiden von den Diakonissen betriebenen Krankenhäuser in Speyer und Bad Dürkheim, werde in der Corona-Krise deutlich, wie wichtig Pflegekräfte für ein funktionierendes Gesundheitssystem und Gemeinwesen seien, so Wien.

Kompetente und zugewandte Pflege werde auch in den 13 Seniorenzentren und in den ambulanten Pflegeeinrichtungen der Diakonissen geleistet. In Corona-Zeiten kümmern sich die Mitarbeitenden um die Bevölkerungsgruppen, die aufgrund ihres Alters und bestehender Vorerkrankungen besonders geschützt werden müssten. Gleichzeitig erfüllten alle in der Altenpflege in dieser Zeit mehr denn je eine soziale Funktion, da sie während der Besuchseinschränkungenin ihrer Zuwendung wichtige Kontaktpersonen für die Bewohner waren. „Mit Herzen, Mund und Händen sorgen die Pflegenden dafür, dass sich die Bewohner unserer Seniorenzentren trotz allem wohl und geborgen fühlen“, unterstreicht die Diakonisse.

Pionierin der Krankenpflege

Die Leistungen und das Engagement der professionell Pflegenden wird weltweit am Tag der Pflegenden in den Fokus gerückt. Gefeiert wird der Aktionstag traditionell am 12. Mai, dem Geburtstag von Florence Nightingale (1820-1910), der aus England stammenden Pionierin der modernen Krankenpflege.

Die Diakonissen Speyer sind ein sozialdiakonisches Unternehmen, das Krankenhäuser in Speyer und Bad Dürkheim, das Medizinische Versorgungszentrum Rhein-Haardt, Seniorenzentren, ambulante Pflegedienste, Einrichtungen für Menschen mit Behinderung, Kinder und Jugendliche sowie Schulen, drei Hospize, zwei ambulante Hospiz- und Palliativberatungen und das Palliativnetz Vorderpfalz betreibt. Hervorgegangen aus der Tradition der Diakonissen, die 1859 in Speyer und 1884 in Mannheim ihre pflegerische und soziale Arbeit begonnen haben, beschäftigen die Diakonissen in ihren Einrichtungen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland heute mehr als 5000 Menschen. In den Einrichtungen und Diensten der Diakonissen Speyer engagieren sich zudem rund 580 Ehrenamtliche. zg