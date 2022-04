Zwei Fingerstyle-Meister und der Blues-König Ignaz Netzer

Speyer/Dudenhofen. Mit einer magischen „Acoustic-Guitar-Night“ startet der Kulturverein Dudenhofen am Freitag, 29. April, sein Programm 2022 mit drei der renommiertesten Gitarristen: Ignaz Netzer, Timo Brouwers und Jaques Stotzem. Einlass in die Festhalle ist ab 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr.

Jacques Stotzem ist einer der vielseitigsten Fingerstyle-Gitarristen der aktuellen Szene. 1959 in Verviers geboren, hat der Belgier inzwischen 17 CDs eingespielt und gehört für viele Fans der akustischen Gitarrenmusik zu den absoluten Favoriten. Als gern gesehener Gast auf allen großen Festivals hat sich Jacques Stotzem mit seinem perfekt vorgetragenen Spiel, seinem sensiblen Gespür für Melodik und seinem feinen Temperament einen beachtlichen Fan-Kreis erspielt. Jacques Konzertprogramm ist eine Mischung aus Eigenkompositionen und Arrangements von Rockklassikern (Stones, U2, Jimi Hendrix).

Ignaz Netzer ist ein begnadeter Gitarrist und gastiert in Dudenhofen. © E.Kalinke

Seit nunmehr einem halben Jahrhundert ist der „sympathisch-begnadete Entertainer“ (FAZ) ein gern gesehener Gast auf den großen Festivals wie in den kleineren Clubs. Mit Ignaz Netzer kommt der Gewinner des German Blues Award nach Dudenhofen. Seine neue Solo-CD „When the Music is over“ mit Eigenkompositionen wurde nominiert für den Preis der Deutschen Schallplattenkritik. Netzer ist der lebende Beweis: Der Blues kommt aus dem Schwabenland! So urteilte jüngst die „Heilbronner Stimme“, dass es nur noch eine Frage der Zeit sei, bis wegen ihm Mississippi-Raddampfer auf dem Neckar gesichtet werden. Als „Großmeister des klassischen Blues“ bezeichnete ihn das Fachmagazin Jazz Podium. Er gründete im zarten Alter von 13 Jahren seine erste Band und gilt heute als der klassische Bluessänger. Seit 1971 gab er weit mehr als 2500 Konzerte in vielen Ländern Europas mit Blueslegenden wie Alexis Korner, Champion Jack Dupree, Louisiana Red oder genreübergreifend mit Barbara Dennerlein und Gerhard Polt.

Andere Wege beschritten

Seit seiner Kindheit ist die Gitarre Timo Brouwers ständiger Begleiter. Mit zwölf Jahren gründete er seine erste Band und ist seitdem aktiver Musiker in verschiedenen eigenen Projekten, bei denen er auf Livekonzerte in den verschiedensten Musikrichtungen (Rock, Pop, Metal, Jazz) zurückblicken kann. 2018 beschreitet Timo mit seinem dritten Album „After the storm“ neue Wege. Neben seinem virtuosen Gitarrenspiel greift Timo das erste Mal zum Mikrofon und gibt in den Songs „Last Goodbye“ und „My Anxiety“ auf gefühlvolle Weise einen privaten Einblick in seine Höhen und Tiefen der letzten Jahre. Ein weiteres Highlight ist „Deep Down“, bei dem er den finnischen Gitarristen Petteri Sariola mit ins Boot holen konnte.

Ein absoluter Leckerbissen für Fans der modernen Fingerstyle-Gitarre, der Timo schon einige Berichte in Fachmagazinen beschert hat. Timos Konzerte beeindrucken auch durch eine unglaubliche Qualität hinsichtlich des Sounds. Man darf mit Fug und Recht sagen, dass Timo ein Perfektionist ist und Maßstäbe in der Szene setzt. Trotz der Tatsache, dass sich sein Schwerpunkt bei der akustischen Gitarre befindet, bleibt er auch den anderen Musikrichtungen treu und zeigt sich von einer anderen „Saite“, wenn er mit seinen verschiedenen Bands bei Konzerten Rock oder Metal zum Besten gibt. zg

Info: Tickets gibt’s im Kundenforum der Zeitung am Schwetzinger Schlossplatz und auf reservix.de