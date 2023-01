Zwei Frauen in der Depression vereint

Speyer. Vom 3. Februar bis 17. März ist die Welt der Bücher wieder zu Gast im Alten Stadtsaal und im Historischen Rathaus in Speyer. Das Literaturfestival Speyer.Lit ist auch dieses Jahr eine gute Gelegenheit, Literatur hautnah zu erleben. Zum Auftakt wird Ronja von Rönne am Freitag, 3. Februar, um 19.30 Uhr, im Alten Stadtsaal ihren Roman „Ende in Sicht“ vorstellen.

Er handelt „von all den guten Gründen zu sterben, und von all den viel besseren, am Leben zu bleiben“. Hella, 69 Jahre alt, will sterben. In der Schweiz in einem Krankenhaus. Also macht sie sich auf den Weg. Diese letzte Fahrt wird ihr alter Passat schon noch schaffen.Doch kaum auf der Autobahn, fällt etwas Schweres neben ihren Wagen: Juli, erst 15 Jahre alt, wollte sich von der Autobahnbrücke in den Tod stürzen. Jetzt ist sie nur leicht verletzt – und steigt zu Hella ins Auto. Zwei Frauen mit dem Wunsch zu sterben – doch wollen sie zusammen noch tun, was ihnen einzeln als letzte Möglichkeit erschien? Tieftraurig, elegant und lakonisch erzählt Ronja von Rönne von zwei Frauen, denen der Tod als letzter Ausweg erscheint: ein unvorhersehbares, dramatisches, unangemessen komisches Lesevergnügen.

Ronja von Rönne. © Djojan

Ronja von Rönne, geboren 1992, ist Schriftstellerin, Journalistin und Moderatorin. 2015 las sie beim Ingeborg-Bachmann-Preis. Seit 2017 moderiert sie auf „Arte“ die Sendung „Streetphilosophy“ und schreibt für die „Die Zeit“ und „Zeit Online“.

In Speyer stehen insgesamt neun Veranstaltungen im Februar und März auf dem Programm der beliebten Speyer.Lit-Reihe. Dabei ist es erneut gelungen, etablierte Größen der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur nach Speyer einzuladen. In bewährter Zusammenarbeit mit den Buchhandlungen Osiander, Fröhlich und dem Spei‘rer Buchladen hat das Kulturbüro der Stadt ein spannendes Programm für die Wintermonate Februar und März zusammengestellt. Auch regionale Beiträge finden ihren Platz.

Die Lesung mit Ronja von Rönne zum Auftakt von Speyer.Lit wird gefördert von der Mack-Usselmann-Stiftung, die sich ebenfalls intensiv mit dem Thema „Depression“ beschäftigt.

Karten für die Speyer.Lit 2023 gibt es über das Online-Ticketportal www.reservix.de, bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen, bei der Tourist-Information der Stadt Speyer und beim Spei‘rer Buchladen in der Korngasse. zg