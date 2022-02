Zwei Räuber mit Pistolen überfallen Discounter in Speyer

Speyer. Zwei Unbekannte haben am Samstagmorgen einen Discount-Markt in der Wormser Straße in Speyer überfallen. Wie die Polizei mitteilte, überraschten die Täter eine Angestellte und forderten sie mit vorgehaltener Pistole auf, den Tresor zu öffnen. Die Männer entnahmen etwa 2.000 Euro Bargeld sowie das Smartphone und Bargeld der Frau. Danach flüchteten sie. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die männlichen Täter, die beide Sturmhauben und Handschuhe trugen, werden wie folgt beschrieben: einer war etwa 24 Jahre alt, zwischen 1,65 m bis 1,70 m groß, dunkel gekleidet und schlank; der andere soll etwa 20 Jahre alt und rund 1,75 m bis 1,80 m groß sein. Er trug helle Jeans sowie ein dunkles Oberteil.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

