Zwei schwer Verletzte

Speyer. Bei einem Verkehrsunfall sind am Pfingstwochenende zwei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, verursachte ein 21-jähriger Autofahrer den Unfall, als er am Samstagabend kurz vor 21 Uhr von der B 9 aus kommend beim Einbiegen in eine Straße das Vorfahrtsschild missachtete. Der junge Mann stieß mit einer aus Schifferstadt kommenden Autofahrerin und mit einem Autofahrer aus Speyer zusammen. „Bei dem Zusammenstoß wurde in beiden Autos, mit denen der 21-jährige Unfallfahrer kollidierte, je ein Beifahrer schwer verletzt“, so die Polizei in der Pressemeldung. Die Verletzten mussten zur Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht werden. Sie schweben laut Polizeiangaben nicht in Lebensgefahr. Der Unfallverursacher selbst blieb unverletzt. Bei zwei der drei Fahrzeuge entstand ein Totalschaden. Die Beamten schätzen den Schaden auf rund 50 000 Euro. vs

