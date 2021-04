Zwei von 1707 Tests positiv

Speyer. Bei den 1707 PoC-AntigenSchnelltests, die vergangene Woche in den fünf in Kooperation mit der Stadt betriebenen Schnelltestzentren durchgeführt wurden, wurden zwei positive Testergebnisse festgestellt. Das hat die Stadtverwaltung am Montag mitgeteilt, die von einer „durchweg hohen Resonanz“ sprach.

AdUnit urban-intext1

In der vom Pflegedienst Handermann und Schäfer betriebenen Schnellteststation auf dem Berliner Platz haben sich von Montag bis Sonntag 312 Personen testen lassen. Dabei fiel kein Test positiv aus.

Auf dem Festplatz hat die Johanniter-Unfall-Hilfe am Samstag und Sonntag insgesamt 305 testwillige Speyerer und Besucher der Domstadt versorgt. Zwei Tests fielen positiv aus. In der vom Deutschen Roten Kreuz, Kreisverband Speyer, betriebenen und Freitag neu eröffneten Station in der Postgalerie wurden von Freitag bis Sonntag 225 Personen schnellgetestet – ohne positives Testergebnis.

Der Arbeiter-Samariter-Bund hat von Montag bis Samstag bei 740 Personen PoC-Antigentests durchgeführt – alle Ergebnisse waren negativ. Arbeitsmedizinerin Dr. Stephanie Grabs und ihr Team testeten im Stiftungskrankenhaus in der Spitalgasse am Dienstag und Donnerstag 125 Personen. Auch hier gab es keine positives Resultat. zg

AdUnit urban-intext2