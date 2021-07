Zweit-Impfaktion mit Astrazeneca verläuft erfolgreich

Speyer. Die Stadtverwaltung Speyer informiert, dass auch die große Zweitimpfaktion mit Astrazeneca am Sonntag sehr erfolgreich verlaufen ist. Von 1621 im Mai erstgeimpften Personen haben 1362 auch die Zweitimpfung wahrgenommen – trotz der am vergangenen Freitag bekannt gewordenen geänderten Empfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO), wonach nach einer Erstimpfung mit Astrazeneca die Zweitimpfung nun mit einem mRNA-Impfstogg (Biontech oder Moderna) erfolgen soll.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Die Terminvergabe und die hervorragende Organisation im Vorfeld haben sich erneut bewährt. Auch die Zweitimpfaktion ging ohne Rückstaus oder größere Verkehrsbehinderungen über die Bühne – eine rundum gelungene Aktion. Mein großer Dank gilt den Organisatoren Professor Dr. Gerald Haupt und Peter Bödeker mit ihren Teams sowie allen Helferinnen und Helfern, die zum Gelingen der Aktion beigetragen haben“, betont Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler.

All jenen Personen, die ihren Termin aufgrund der STIKO-Empfehlung abgesagt haben, hat Professor Dr. Haupt einen Zweitimpftermin mit einem mRNA-Impfstoff in seiner Praxis angeboten. Auch die übrigen Dosen Astrazeneca werden ab dieser Woche Mittwoch nach vorheriger Terminvereinbarung in der Praxis verimpft.