Bargeld fürs Auto: Diese kuriosen Fahrzeuge haben den Weg ins Pfandhaus gefunden

Pfandleihhäuser haben eine lange Geschichte. Schon seit mehr als 400 Jahren kennen Menschen das Prinzip, Wertgegenstände zu verpfänden, um vorübergehende finanzielle Engpässe zu überbrücken. Heute werden häufig Fahrzeuge in Zahlung gegeben, um wieder liquide zu werden. Dabei findet so manche Kuriosität ihren Weg in die Garagen der Pfandleiher.

Geld gegen Auto – und trotzdem mobil bleiben

So manchen Verbraucher, der seine Liquidität kurzfristig verbessern möchte, führt der erste Weg ins KFZ-Pfandleihhaus. Auch Unternehmen verpfänden immer häufiger Teile ihres Fuhrparks, um schnell wieder liquide zu sein. Ein großer Nachteil, den die Verpfändung eines Fahrzeugs lange Zeit mit sich brachte, war die damit einhergehende Mobilitätseinschränkung, denn in der Regel verbleibt das verpfändete Fahrzeug im Autopfandhaus. 2010 hat das das in Berlin gegründete Unternehmen Pfando ein Geschäftsmodell entwickelt, das den Markt ganz neu gestaltet hat. Mit „Cash & Drive“ können Kunden ihr Fahrzeug in Zahlung geben und es gegen eine Gebühr trotzdem weiter nutzen. So wird die kurzfristige Liquidität gewährleistet, ohne gravierende Mobilitätseinbußen in Kauf zu nehmen.

Heute ist Pfando mit seinem Geschäftsmodell Marktführer und hat neben dem ersten Standort in Berlin zahlreiche weitere Autopfandhäuser eröffnet. Insgesamt 25 Anlaufstellen gibt es für Kunden, die ihr Fahrzeug vorübergehend als Pfand veräußern möchten. Auch das Pfandleihhaus in Mannheim ist gut besucht. Mit Cash & Drive hat das Unternehmen das Konzept Auto gegen Bargeld auch für Nutzer interessant gemacht, die während der Vertragslaufzeit nicht vollständig auf ihr Fahrzeug verzichten können. Doch auch die Garagen des Anbieters sind immer gut gefüllt. Dabei steht zwischen klassischen PKW und hochwertigen Wohnmobilen auch so manches außergewöhnliche Fahrzeug, bei dem sich durchaus ein zweiter Blick lohnt.

Das sind einige wirklich kuriose Gefährte, die bereits eine Weile im Autopfandhaus parken durften.

Eine waschechte Stretch-Limousine: Der Hummer H2 im Pfandhaus

Sie sind bekannt aus den großen Hollywoodstreifen. In der Stretch-Limousine fahren die Reichen und Schönen durch die großen amerikanischen Metropolen. Stars und Sternchen fahren damit am roten Teppich vor und natürlich gehören die außergewöhnlich langen und luxuriösen Fahrzeuge auch in Las Vegas zum typischen Straßenbild.

Hierzulande sind sie ein eher seltener Anblick. Im Kfz-Pfandleihhaus taucht aber doch ab und zu ein Hummer H2 auf. Häufig sind es Eventagenturen, die die Luxusstraßenkreuzer in ihrem Fuhrpark haben und durch eine Verpfändung ihre Liquidität kurzfristig verbessern möchten. Am Berliner Standort von Pfando hat schon so manche Stretch-Limousine ein paar Nächte verbracht und sowohl das beeindruckende Äußere als auch das luxuriös ausgestattete Interieur erzählte Geschichten von manch rauschender Nacht auf den Straßen der Hauptstadt.

Ein besonderes Kaliber: Der Hummer H1

Hummer hat nicht nur luxuriöse Stretch-Limousinen im Angebot. Auch Nutzfahrzeuge für den Einsatz in schwerem Gelände stellt die Qualitätsmarke her. Der Hummer H1 wird häufig als Militärfahrzeug eingesetzt und ist heute bei Sammlern sehr beliebt. Die robusten Allradfahrzeuge sind mit einem 24-Volt-Bordnetz ausgestattet und damit äußerst leistungsfähig. Sogar einen liegen gebliebenen LKW können sie wieder auf die Straße bringen. Wer den Hummer H1 mit Originalbauteilen in militärischer Ausführung sein Eigen nennt, besitzt eine echte Wertanlage.

So auch dieses Sammlerstück, das eines Tages von seinem Besitzer zu Pfando gebracht wurde. Auch er wollte einen finanziellen Engpass überbrücken, allerdings ohne seine beachtliche Sammlung an seltenen und kostbaren Fahrzeugen auflösen zu müssen. Über Cash & Drive erhielt der Sammler die gewünschte finanzielle Unterstützung und konnte das Sammlerstück trotzdem wieder mit in die heimische Obhut nehmen. Allerdings nicht ohne den Mitarbeitern im Autopfandhaus zuvor einen ausführlichen Blick auf dieses wirklich außergewöhnliche Schmuckstück zu gönnen.

Interessanter Kofferrauminhalt

Am Kölner Standort von Pfando haben vor allem einige Kofferrauminhalte verpfändeter Fahrzeuge für Aufsehen gesorgt. Besonderes Pech hatte ein DJ, der einen kurzfristigen finanziellen Engpass mithilfe des Pfandleihhauses ausgleichen wollte. Unglücklicherweise gab er das Fahrzeug versehentlich mitsamt seinem hochwertigen DJ-Equipment dort ab. Da er seine Verbindlichkeiten vor Ablauf der Vertragslaufzeit nicht begleichen konnte, wurde das Fahrzeug gemäß den Geschäftsbedingungen des Autopfandhauses so versteigert, wie es dort abgegeben wurde – inklusive DJ-Ausrüstung.

Nicht weniger überrascht waren die Mitarbeiter, als sie in einem anderen Fahrzeug eine große Menge Käse vorfanden. Der Besitzer hatte offenbar vorgehabt, die Käselieferung auf einem Markt zu verkaufen. Damit die hochwertigen Lebensmittel bei den warmen Temperaturen keinen Schaden nahmen, verbrachten die Mitarbeiter den Käse in die Kühlung. Aufgrund der besonderen Umstände durfte der Besitzer des Fahrzeugs den Inhalt abholen und wie geplant veräußern. Der Gewinn, den er aus dem Käseverkauf erzielte, half ihm später sogar dabei, auch sein Fahrzeug wieder aus dem Kfz-Pfandleihhaus abzuholen.

Besonders häufig finden die Mitarbeiter der Autopfandhäuser Kleidungsstücke in den verpfändeten Fahrzeugen vor. Vom Altkleidersack bis zum gepackten Urlaubskoffer ist schon so mancher Fund aufgetaucht. Ein Fahrzeug, das in der Pfando-Filiale in Köln abgegeben wurde, war so mit Kleidung beladen, dass der Fahrer nur noch ein kleines Sichtfenster in der Frontscheibe nutzen konnte. Zu welchem Zweck die modische Ladung transportiert wird, ist nicht immer auf den ersten Blick ersichtlich. In den meisten Fällen findet der fahrbare Kleiderschrank aber wohlbehalten zu seinem Besitzer zurück.

Der Lotus ohne Rückwärtsgang

Auch andere Unternehmen haben das Geschäftsmodell von Pfando bereits aufgegriffen. Ein Autopfandhaus in der Schweiz berichtete von einem echten Hingucker, der nicht nur aufgrund seiner Optik für Erstaunen sorgte. Dort wurde ein Lotus Caterham Super Seven. Dieser außergewöhnliche Rennwagen wurde als sportlicher Zweisitzer konzipiert und wiegt nur 545 kg. Eigentlich ist der Lotus Caterham Super Seven ein echtes Sammlerstück, das die Herzen der Fans höherschlagen lässt und auch im Pfandleihhaus einen guten Preis erzielt. Bei diesem Modell aus der Bauserie 2001 hatte sich allerdings leider ein nicht unerheblicher Fehler eingeschlichen: Der Rückwärtsgang funktionierte nicht, sodass der teure Rennschlitten immer rückwärts gerollt werden musste. An der beeindruckenden Optik des Leichtgewichtes änderte das zwar nichts, das Autopfandhaus zahlte trotzdem nur einen reduzierten Preis für das Modell.

Im Kfz-Pfandhaus können nicht nur gut erhaltene PKW gegen eine Bargeldauszahlung verpfändet werden. Auch Wohnmobile, LKW, Motorräder und landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge werden gerne zum Händler gebracht. Vor allem außergewöhnliche Modelle werden in den meisten Fällen schnellstmöglich wieder von ihrem Besitzer ausgelöst. Hin und wieder findet aber auch ein echtes Unikat seinen Weg in die Versteigerung.

