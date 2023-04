Ein Jahr Gartenarbeit – Was fällt in welchem Monat an?

Gartenarbeit kann richtig Spaß machen, oder? Dies gilt vor allem dann, wenn ihr Stück für Stück die Früchte eures Einsatzes erkennen könnt und euer Garten im wahrsten Sinne des Wortes aufblüht. Um das zu erreichen, solltet ihr zu jeder Jahreszeit dranbleiben, die nötigen Schritte rechtzeitig planen und euch um die Pflanzen kümmern. Wir zeigen euch, was in welchem Monat ansteht.

Dezember und Januar: Der Jahreswechsel

In der kalten Jahreszeit ist es in eurem Garten eher ruhig – zumindest könntet ihr das auf den ersten Blick denken. Allerdings solltet ihr auch in den Wintermonaten aktiv sein, unter anderem, um die Pflanzen vor Schäden zu schützen.

Um den Jahreswechsel, also im Dezember und Januar, könnt ihr euch bereits um einiges kümmern, was später zu tollen Ergebnissen führt. Dazu gehört unter anderem das Pflanzen von sogenannten Kaltkeimern, wozu unter anderem Veilchen und Krokos gehören.

Diese könnt ihr auf einem Pflanztisch in einem Gewächshaus, in welchem die kalten Außentemperaturen herrschen, setzen. Drüber hinaus habt die Möglichkeit, eure Obstbäume durch das Anstreichen mit Kalk vor Frostrissen zu schützen.

Februar – Der ideale Monat für den Schnitt

Der Februar ist der ideale Monat für eine ganz besondere Aktivität in eurem Garten: Das Schneiden der Pflanzen und Bäume. Zum einen habt ihr durch den kahlen Zustand einen guten Blick darauf, inwieweit ein Schnitt nötig ist.

Zudem sind Radikalschnitte sowie das „auf den Stock setzen“ zwischen dem 1. März und 30. September eines Jahres nach §39 des Bundesnaturschutzgesetzes nicht gestattet. Falls ihr einen solchen Schnitt im Februar also verpasst und erst später durchführt, riskiert ihr juristischen Ärger und gefährdet gleichzeitig brütende Vögel (zum Schutz dieser wurde das Gesetz geschaffen). Formschnitte sowie Schnitte zur Pflege sind allerdings zu jeder Jahreszeit erlaubt. Im Februar könnt ihr unter anderem schneiden:

Apfelbäume

Birnbäume

Flieder

Hortensie

Dabei solltet ihr darauf achten, für den Schnitt einen Tag zu wählen, an welchem es möglichst nicht friert.

März – Eure Zeit zum Pflanzen

Der März eignet sich ideal zum Setzen verschiedener Pflanzen. So besteht die Möglichkeit, in Innenräumen zum Beispiel Paprika oder Auberginen bereits vorzuziehen. Durch die Wärme der Wohnung oder des Hauses nehmen sie keinen Schaden und gelangen später schneller zur Reife. Ideal geeignet hierfür ist eure Fensterbank.

Darüber hinaus könnt ihr im März einige Bäume und Sträucher pflanzen. Dazu gehören unter anderem Aprikosen- und Walnussbäume. Gleiches gilt für Beerensträucher wie Himbeere, Johannisbeere oder Brombeere.

Letztere ist übrigens äußerst gesund. Neben einem schönen Anblick in eurem Garten sowie dem Genuss der selbst gezogenen Früchte gibt es also einen weiteren Aspekt, warum sich das Setzen dieser Pflanze lohnt.

April: Säen, Gießen und Rasenpflege

Auch im April könnt ihr verschiedene Gewächse anpflanzen. Durch das mittlerweile wärmere Wetter ergeben sich eine ganze Reihe von Möglichkeiten in der freien Natur. Dazu gehört unter anderem das Säen von:

Möhren

Rote Beete

Rettich

Erbsen

Zudem solltet ihr beginnen, den Garten je nach Temperatur und Niederschlagsmenge wieder zu Gießen, um zu vermeiden, dass die mühevoll gesäten Pflanzen austrocknen. Des Weiteren könnt ihr euch um den Rasen kümmern.

Dazu gehört unter anderem das Mähen. Zudem ist es sinnvoll, den Rasen im April zu vertikutieren. Mit diesem Schritt lockert ihr den Boden und gebt dem Gras die Möglichkeit, frei und ungehindert zu wachsen und in den folgenden Monaten zu einem echten Hingucker zu werden.

Mai: Fortsetzen der Rasenpflege und vorgezogene Pflanzen ins Freie

Im Mai solltet ihr die Rasenpflege fortsetzen. Dazu gehört vor allem regelmäßiges Mähen. Je nach Typ kann diese Aktivität ruhig einmal pro Woche umgesetzt werden – dies gilt für Schattenrasen und Gebrauchsrasen.

Zierrasen kann sogar zwei Mal wöchentlich gemäht werden. Die Regelmäßigkeit fördert dabei die Dichte eures Rasens. Achtet dabei jedoch auf eine Schnitthöhe von mehreren Zentimetern und vermeidet das Mähen, wenn der Rasen nass ist.

Dies hat für das Wachstum und die Dichte des Rasens viele Vorteile. Des Weiteren könnt ihr im Mai Salate aussäen. Beginnt zudem damit, eure Pflanzen vor Schädlingen wie Fliegen zu schützen. Hierfür könnt ihr ein Netz nutzen.

Sofern ihr Brombeeren, Himbeeren oder Johannisbeeren im Garten habt, könnt ihr diesen nun Kompost und Mulch geben. Vorgezogene Pflanzen wie Paprika können jetzt ins Freie, allerdings erst nach den Eisheiligen, also nach dem 15. Mai.

Juni: Blütezeit

Wenn ihr alles richtig gemacht habt, steht euer Garten im Juni in voller Blüte. Nun habt ihr die Möglichkeit, weitere Pflanzen anzubauen. Vor allem für Kohlsorten ist jetzt die ideale Pflanzzeit. Dazu gehören unter anderem:

Weißkohl

Rosenkohl

Blumenkohl

Gleiches gilt für Brokkoli. Falls ihr diese Gemüsesorten früher ernten möchtet, habt ihr alternativ die Möglichkeit, sie vorzuziehen und bereits im April zu pflanzen. Des Weiteren solltet ihr euren Garten nun vor weiteren Schädlingen schützen.

Dafür ist es sinnvoll, natürliche Möglichkeiten und Mittel zu verwenden, anstatt auf chemische Schädlingsbekämpfung zu setzen. Zur Bekämpfung von Blattläusen zum Beispiel gibt es eine Reihe solcher Varianten. Dazu gehören unter anderem das Anlocken der natürlichen Feinde der Blattlaus (z. B. Marienkäfer) sowie die Nutzung von Knoblauch oder Brennnesseln.

Juli: Erntezeit für Früchte

Im Juli könnt ihr einigen Gewächsen in eurem Garten einen Formschnitt oder Pflegeschnitt geben. Dazu gehören unter anderem die Hecken. Achtet darauf, nicht zu radikal zu schneiden.

Wie bereits angeklungen ist dies zwischen dem Anfang März und Ende September verboten. Darüber hinaus solltet ihr darauf achten, euren Rasen regelmäßig zu wässern, da dieser sonst aufgrund der hohen Temperaturen schaden nehmen kann.

Zudem könnt ihr nun im wahrsten Sinne des Wortes die Früchte eurer Arbeit ernten. Dazu gehören unter anderem Zucchini, Tomaten und Kirschen. Gleichzeitig beginnt die lange Erntezeit für Brombeeren – sie erstreckt sich bis in den Oktober. Allerdings könnt ihr Brombeeren erst im zweiten Jahr des Wachstums der Pflanze ernten, gleiches gilt oftmals für Kirschbäume.

August: Pflege und letztes Säen

Sofern ihr im Herbst eine weitere Ernte erzielen möchtet, könnt ihr im August noch verschiedene Salate oder Rettich pflanzen. Gleichzeitig beginnt nun die Ernte der Paprika, die ähnlich wie bei den Brombeeren bis Oktober andauern kann.

Des Weiteren gibt es einige Apfelsorten, die bereits im August geerntet werden können. Dazu gehören unter anderem Astramel und James Grieve. Zudem ist es nun sinnvoll, den Rasen noch einmal zu düngen, bevor langsam, aber sicher die kälteren Monate beginnen. Schlussendlich können eure Apfel- und Kirschbäume einen Pflegeschnitt bekommen.

September: Setzen für die Blüte im nächsten Frühjahr

Auch im September können einige Pflanzen gesetzt bzw. gepflanzt werden. Diese blühen dann im nächsten Frühjahr auf. Dazu gehören unter anderem:

Blumenzwiebeln von Tulpen und Narzissen

Pfingstrosen

Womöglich gibt es in eurem Rasen einige Stellen, an denen das Gras nicht mehr so gut oder gar nicht mehr wächst. Der September ist die ideale Zeit, um diesen Umständen durch erneutes Säen etwas entgegenzusetzen. Gleichzeitig sollte ihr gefallenes Laub von eurem Rasen entfernen – so schützt ihr ihn unter anderem vor Pilzbefall und einem Verfaulen unter der Blätterdecke.

Oktober

Im Oktober könnt ihr ebenfalls einiges in eurem Garten ernten. Dazu gehören unter anderem verschiedene Apfelsorten, die nun reif sind. Auch die Erntezeit der meisten Birnensorten beginnt nun, in einigen Fällen kann sie bis in den Januar andauern.

Des Weiteren solltet ihr vor dem ersten Frost des Jahres eure rote Beete ernten. Die Pflanzen sind kälteempfindlich und können, wenn ihr diese Regel übergeht, Schaden nehmen. Darüber hinaus ist nun die ideale Pflanzzeit für einige Gewächse, die euren Garten verschönern. Dazu gehören unter anderem Rosen.

November

Nun solltet ihr euren Pflanzen den nötigen Winterschutz geben. Dafür können unter anderem Vlies oder Matten dienen. So schützt ihr zum Beispiel eure Kübelpflanzen davor, in der kalten Jahreszeit einen Schaden zu nehmen.

Darüber hinaus ist es sinnvoll, die Beete zu mulchen. Dies schützt sie vor der kommenden Kälte. Hierfür könnt ihr unteranderem von den Bäumen in eurem Garten heruntergefallenes Laub ideal nutzen.

Fazit

Wie ihr seht, gibt es in jedem Monat des Jahres in eurem Garten etwas zu tun. Dabei solltet ihr darauf achten, rechtzeitig zu planen. Vor allem die Pflanzzeiten spielen eine wichtige Rolle, wenn ihr im Laufe des Jahres eine reichhaltige Ernte von selbst angebautem Obst und Gemüse erzielen möchtet. Habt zudem einen genauen Blick auf die nötige Pflege der Pflanzen und des Rasens. So schafft ihr es, durch eine gewisse Beständigkeit in eurem Garten optimale Ergebnisse zu erzielen.