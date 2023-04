Der Individualverkehr stößt vor allem in Ballungszentren zunehmend an seine Grenzen. Staus und fehlende Parkplätze sind nur zwei Symptome dieser Entwicklung. Grund genug, sich über neue, moderne Formen der Mobilität Gedanken zu machen. Auf diese Weise ist es möglich, selbst in dicht besiedelten Ballungszentren leicht und schnell voranzukommen und gleichzeitig einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten. Welche Fahrzeuge in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle spielen, erläutert dieser Beitrag.

E-Autos

Wenn es nach der deutschen Bundesregierung geht, gehört den E-Autos die Zukunft. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, eine Million E-Autos auf die deutschen Straßen zu bringen und plant, die hierfür notwendige Infrastruktur weiter auszubauen. Die Technologien von E-Autos werden kontinuierlich weiterentwickelt. Das zeigt sich beispielsweise an der zunehmenden Leistungsfähigkeit von Batterien. Diese sind mittlerweile so gut, dass Nutzer selbst auf größeren Strecken keine Reichweitenangst – also Angst irgendwo wegen einer leeren Batterie liegenzubleiben – haben müssen.

Ein großer Vorteil von E-Autos besteht darin, dass sie komplett ohne fossile Energieträger auskommen. Nutzer sind somit von den teilweise stark schwankenden Benzinpreisen unabhängig. Wer zudem über eine Photovoltaikanlage verfügt und eigenen Strom produziert, muss sich auch keine Gedanken über die steigenden Strompreise machen. Es gibt E-Autos in vielen unterschiedlichen Varianten und Ausführungen, sodass das jeweilige Fahrzeug perfekt auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten werden kann. Aber auch Unternehmen erkennen den Trend hin zur E-Mobilität. So ist mittlerweile fast jedes dritte Leasingauto ein E-Auto.

E-Scooter

E-Scooter sind vor allem auf Kurzstrecken ein hervorragendes Fortbewegungsmittel. Sie sind ausgesprochen flexibel und bringen Nutzer innerhalb kürzester Zeit ans Ziel. Angenehm ist, dass sie leicht und einfach genutzt werden können und keine große Eingewöhnungszeit oder gar Unterrichtsstunden erforderlich machen. E-Scooter sind so klein und kompakt, dass sie leicht überallhin mitgenommen werden können, und bieten ein individuelles und schnelles Vorankommen.

Bei E-Scootern steht zudem der Fahrspaß im Vordergrund. Die Nutzer können verschiedene Strecken fahren und hierbei beispielsweise das gute Wetter oder den Fahrtwind genießen. Zudem zeichnen sich E-Scooter durch eine hohe Sicherheit aus und sorgen somit für ein komfortables Vorankommen in urbanen Umfeldern. Nicht zuletzt sind sie umweltfreundlich, da sie kein CO2-ausstoßen und mit vergleichsweise wenig Strom auskommen. Hochwertige Modelle bekommen Interessierte im Scooter Online Shop direkt vom Hersteller.

E-Roller

E-Roller bieten innerorts und bei weiten Strecken eine große Flexibilität. © pixabay.de | Trinity_Elektroroller CCO Public Domain

E-Roller sind die ideale Lösung für alle, die kein großes E-Auto benötigen, gerne aber mehr Platz als auf einem E-Scooter zur Verfügung hätten. Auf einem E-Roller finden bis zu zwei Personen Platz und es können auch Einkäufe oder andere Dinge leicht darauf transportiert werden. Wegen der deutlich höheren Geschwindigkeit als bei E-Scootern ist bei E-Rollern das Tragen eines Helms zwingend erforderlich.

Für viele Anwender sind E-Roller praktisch, da sie deutlich günstiger als ein E-Auto zu haben sind. Außerdem bieten sie eine größtmögliche Flexibilität, sodass man selbst im teils stressigen Stadtverkehr mühelos damit zurechtkommt. Es gibt E-Roller in allen erdenklichen Designs und Ausführungen, sodass für jeden Geschmack und jedes Anliegen das passende Modell verfügbar ist.

Der ÖPNV

Immer mehr Städte und Gemeinden planen, ihren ÖPNV auszubauen. Das ist einerseits ein Beitrag zum Umweltschutz. Die Menschen sollen dazu gebracht werden, nicht mehr alleine mit ihren Auto unterwegs zu sein, sondern die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen. Außerdem werden gerade im ländlichen Raum durch Busse Orte an größere Städte angebunden, die sonst abgelegen wären und bei denen die Mobilität stark eingeschränkt wäre.

Ein weiterer Vorteil am heutigen ÖPNV ist, dass er deutlich praktischer und kundenorientierter ist als früher. So legen die Verkehrsbetriebe immer mehr Wert darauf, nicht nur in einer bestimmten Region aktiv zu sein, sondern Tickets wie das 49 Euro Ticket anzubieten, die deutschlandweit gelten. Wer innerhalb des eigenen Landes oder sogar nur innerhalb einer Stadt mobil sein möchte, liegt mit dem ÖPNV richtig. Für Urlaube ins Ausland bieten sich jedoch meist andere Formen der Mobilität an.

Carsharing und Auto-Pools

Carsharing und Auto-Pools gewinnen immer mehr Fans. Beim Carsharing meldet man sich mittels einer App bei einem Dienstleister an und kann dessen Fahrzeuge bei Bedarf nutzen. Diese sind vor allem in Ballungszentren über das gesamte Stadtgebiet verteilt, sodass man nahezu immer leicht ein geeignetes Auto in der Nähe findet. Mit diesem Fahrzeug fährt man dann an das gewünschte Ziel und stellt das Auto dort ab. Man zahlt dann lediglich für die Fahrt und muss weder ein Auto kaufen noch sich um Dinge wie Reparaturen oder den TÜV kümmern.

Autopools sind vor allem im beruflichen Umfeld anzutreffen. Hier verabreden sich beispielsweise mehrere Mitarbeiter eines Unternehmens, um gemeinsam zur Arbeit zu fahren. Einer der Mitarbeiter fährt mit seinem Auto zu den Wohnungen der anderen Mitarbeiter, holt diese ab und bringt sie zur Arbeit. Am nächsten Tag ist eine andere Person der Fahrer. Auf diese Weise spart man Benzinkosten und die Parkplatzsuche am Arbeitsplatz erweist sich als deutlich einfacher. Außerdem wird die Umwelt hierdurch geschont, da deutlich weniger Fahrzeuge auf den Straßen unterwegs sind.

E-Bikes

Im privaten Umfeld erfreuen sich E-Bikes großer Beliebtheit. Mit diesen können selbst Menschen mit eingeschränkter Kondition große Ausflüge problemlos absolvieren. Sie fahren so lange selbst, wie es ihre Kräfte hergeben, und schalten bei Bedarf einen Elektromotor hinzu. Dieser sorgt dann dafür, dass die Fahrradfahrer ohne Anstrengungen und sicher an ihr Ziel kommen.

Es gibt eine Vielzahl von Menschen, die ein eigenes E-Bike besitzen. Sie möchten gerne flexibel sein und ihr Rad immer zur Verfügung haben, wenn ihnen gerade danach ist. Allerdings gibt es auch Anbieter von E-Bikes, die mit einem ähnlichen Geschäftsmodell arbeiten wie das Carsharing. Hier kann eine App heruntergeladen und das E-Bike für eine einzelne Fahrt gemietet werden. Das ist praktisch und verursacht deutlich weniger Kosten als ein eigenes Fahrzeug.

Fazit

Die moderne Mobilität ist breit aufgestellt. Es ist nicht mehr so, dass jeder einzelne Mensch zwingend ein eigenes Auto haben muss. Stattdessen gibt es viele alternative Möglichkeiten, um sich schnell und sicher zu bewegen. Die einzelnen Fahrzeuge können entweder individuell gekauft oder bei Bedarf gemietet werden. Zudem sorgt gerade die Elektromobilität dafür, dass sich Menschen mühelos bewegen und gleichzeitig einen Beitrag zum Umweltschutz leisten können.