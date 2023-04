Re- und Upcycling kreativ: 10 Projekte jenseits des Gewohnten

Aktuell ärgern wir uns zunehmend über Lieferschwierigkeiten und Preissteigerungen. Warum nicht aus der Not eine Tugend machen und Dinge selbst herstellen? Recycling und Upcycling sind nachhaltig, kostengünstig und man kann seiner Kreativität freien Lauf lassen. Hier folgen gleich die schönsten 10 Ideen als Anregung und Inspiration.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Re- oder Upcycling?

Recycling bedeutet Wiederverwertung, etwas dem Kreislauf wieder zuführen. Gesetzlich spricht man erst von Recycling, wenn etwas zuvor Abfall war, ansonsten ist es eine Wiederverwendung. Erhöht sich dabei die Qualität des neuen Produkts, ist es Upcycling, fällt sie niedriger aus, handelt es sich um Downcycling. Beim Downcycling werden beispielsweise aus alten Kleidungsstücken Putzlappen. Auch das Recyceln von Kunststoffen ist meist ein Downcycling. Wer bei Upcycling nur an aus alten Jeans genähte Handtaschen denkt, liegt zwar nicht falsch, verkennt aber die Bandbreite der Möglichkeiten, aus Altem etwas Neues zu fertigen.

Mehr zum Thema Elektronik Apple baut bis 2025 Einsatz von Recycling-Rohstoffen aus Mehr erfahren Essen und Trinken Fünf Tipps zum Gärtnern für kleine Budgets Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Energiepolitik Sondermüll Rotorblätter: Der Haken an der Windenergie Mehr erfahren

Auch in der Industrie werden Rohstoffe sinnvoll und kreativ wiederverwertet. So lassen sich Stahl und Beton ausrangierter Windkraftanlagen recht einfach recyceln. Den Rotorblättern wird ein zweites Leben geschenkt, indem sie zu außergewöhnlichen Outdoor Designermöbeln verarbeitet werden. Nun hat wohl kaum jemand ein altes Windrad zu Hause, aus dem er etwas bauen kann. Doch auch die alltägliche Haustechnik lässt sich in Neues verwandeln.

1. Vom Wasser zum Feuer

In 10 Jahren sind rund 25.000 Liter Wasser durch sie hindurchgeflossen, doch dann wird sie im Durchschnitt ersetzt - die Waschmaschine. Wer schlau ist, baut vorher die Edelstahltrommel der alten Maschine aus. Daraus lassen sich mit wenig Aufwand und einem Schweißgerät ein Feuerkorb, ein Grill oder ein Pizzaofen fertigen. Wer es nicht ganz so feurig mag, kann auch einen stilvollen Lampenschirm, Beistelltisch oder Hocker bauen. Am dichtesten am ursprünglichen Zweck der Waschmaschinentrommel ist die Verwendung als Sammelkorb für Schmutzwäsche.

Das Bullauge genannte Sichtfenster des Waschautomaten lässt sich ebenfalls upcyceln. Mit etwas Geschick, Musterfolie und Sandstrahlen wird daraus eine wunderschöne Salatschüssel oder Obstschale. Alternativ kann man diese auch mit Glasfarben bemalen.

2. Eine ganze Palette voller Ideen

Sie zählen zu den beliebtesten Upcycling-Materialien überhaupt, die Europaletten. Daraus gebaute Möbel liegen seit Jahren im Trend. Allerdings sollte man möglichst neue Paletten verwenden. Bei gebrauchten ist oft unklar, ob diese Giftstoffe transportiert haben oder damit behandelt wurden. Durch ihre einheitliche Größe und die zwei fest miteinander verbundenen Ebenen eignen sich die Europaletten perfekt für den Bau von Betten, Sofas, Regalen und Tischen. Auch im Outdoorbereich lassen sich unzählige Ideen verwirklichen, von der Paletten-Lounge für Garten oder Terrasse über Pflanztisch, Kinderspieltisch oder Kräuterbeet bis hin zum großen Hochbeet, Sichtschutz oder Gartenzaun.

3. Klangvolle Namen

Kinder lieben es, Musik zu machen. Man muss Junior nicht gleich einen Konzertflügel ins Kinderzimmer stellen, denn es gibt unzählige Möglichkeiten, aus Abfall etwas zu bauen, das Töne erzeugt. Bei einfachen Instrumenten wie Kastagnetten aus Pappe und Kronkorken, einer Trommel aus Blumentopf und Backpapier oder einer Trompete aus Gartenschlauch, Trichter, Korken und Strohhalm können die Kinder sich am Basteln beteiligen. Dabei überlegt man gemeinsam, welchen lustigen Namen das Instrument bekommen soll. Andere Musikinstrumente sind komplizierter zu bauen, wie zum Beispiel ein Flaschen-Xylophon oder eine Gitarre aus Müll. Der Fantasie und der Kreativität sind hier kaum Grenzen gesetzt. Auch andersherum funktioniert Upcycling - wenn beispielsweise dem alten Klavier keine Wohlklänge mehr zu entlocken sind, kann es zur eleganten Hausbar oder zum inspirierenden Schreibtisch umgebaut werden.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA © stock.adobe.com/VPales

4. Route 66

Sobald das alte Motorrad seine beste Zeit hinter sich hat, kann man es schweren Herzens auf den Schrottplatz bringen oder ihm ein zweites Leben schenken. Wer handwerklich geschickt ist, fertigt daraus eine Biker Bar, an der es sich bei einem Bier oder Whisky herrlich über die Abenteuer vergangener Zeiten reden lässt. Auch ausgebaute und ersetzte Motorradteile lassen sich noch verwenden, indem man aus ihnen Werkzeughalter, Buchstützen, Regale, Lampen oder Skulpturen baut.

5. Herbie und Co.

Was bei Motorrädern möglich ist, funktioniert auch mit alten Autos. Es ist sicher nicht alltäglich, dass ein alter Bus zum Familienpool wird, die Ladefläche eines Pick-ups zur Terrasse oder der VW Käfer zum Hühnerstall. Auch als Deko-Objekt zieht der Kleinwagen im Vorgarten die Blicke der Passanten auf sich, wenn aus der geöffneten Motorhaube üppige Blumenpracht quillt. Und kann es ein cooleres Spielhaus geben, als Papas altes Auto? Vielleicht ermöglich jemand sogar einem alten Rennauto ein zweites Leben? Es würde gut in unsere Region passen.

6. Eine runde Sache

Alte Ölfässer muss man nicht entsorgen, sie lassen sich auf vielerlei Weise verwenden. Dafür werden sie zunächst gründlich gereinigt, abgeschliffen, grundiert und in den Wunschfarben lackiert. Hausbar, Stehtisch, Werkzeugcontainer, Sitzbank, Grill oder Räucherofen sind nur ein paar der unzähligen Möglichkeiten, die zylindrische Form und das stabile Metall sinnvoll zu nutzen. Auch zu Sitzbank, Regal, Lampenschirm, Fahrradständer oder Schubkarre wurden die Fässer schon verbaut. Wer weniger Aufwand betreiben will, reinigt das Fass nur gründlich und verwendet es zum Auffangen des Regenwassers. Wärmer und wohnlicher wirkt, was sich aus alten Holzfässern herstellen lässt. Hat man das Glück, günstig ein altes Weinfass zu bekommen, lässt es sich als Pflanzkübel, Tisch, Bar, Wasserbottich oder Gartenwaschbecken zu neuem Leben erwecken.

7. Auf nach Narnia

In "Die Chroniken von Narnia" gelangen die Kinder durch einen Schrank in eine geheimnisvolle Welt voller Magie. Ganz so weit muss dieses Upcycling Projekt nicht gehen. Dennoch ist es eine schöne Idee, durch einen großen Wandschrank hindurch in einen anderen Raum zu gelangen. Dafür wird die Rückwand des Schranks ganz oder teilweise entfernt, sodass der Schrank vor den Durchgang zu einem anderen Zimmer stehen kann. Dieses kann nun betreten werden, indem man die Schranktür öffnet und hindurchgeht. Schnell wird es zum Running Gag, auf die Frage nach der Gästetoilette stumm auf den Schrank zu zeigen.

8. Stichelei

Wenn es um Upcycling geht, darf die Aufwertung von Kleidungsstücken nicht fehlen. Neben den bereits erwähnten Taschen gibt es unendliche Möglichkeiten, Hosen, Shirts, Jacken und Socken weiterzuverwenden, selbst wenn diese zu klein geworden oder kaputtgegangen sind. Ein besonderer Hingucker wird die Näharbeit, wenn man dafür alte Krawatten benutzt. Röcke, Kleider, Tischdecken und Polstermöbelbezüge werden auf diese Weise zum Unikat.

Old jeans and pieces of fabric with sewing accessories. Top view. Upcycle concept. © stock.adobe.com/murziknata

9. Papier ist geduldig

Wir Deutschen haben mit 240 kg pro Einwohner und Jahr den höchsten Papierverbrauch der Welt. Immerhin werden bei der Papierproduktion rund 76 Prozent Altpapier eingesetzt. Auch das ist Weltspitze. Trotzdem ist es eine Überlegung wert, auch im privaten Bereich Papier mehrfach zu verwenden. Insbesondere die festen glatten Seiten bunter Hochglanzmagazine lassen sich auf vielerlei Art nutzen. Sei es als Geschenkverpackung, zum Basteln von Perlen, Partygirlanden und Wimpelketten oder zum Verzieren von Schuhen und Fingernägeln. Besonders sinnvoll ist es, daraus Briefumschläge zu falten und zu kleben. Wer dazu noch die Geduld findet, einen Brief mit der Hand zu schreiben, wird dem Empfänger eine doppelte Freude bereiten.

10. Ölschinken satt

Eine ebenso geniale wie verrückte Idee ist das Upcycling alter Gemälde. Wenn man sicher ist, dass der röhrende Hirsch oder die romantische mittelalterliche Dorfszene, die früher in Großmutters Wohnzimmer hingen, nicht von einem alten Meister gemalt wurden und eventuell unbezahlbar sind, darf nach Herzenslust gemalt oder geklebt werden. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Dann reitet David Bowie auf dem Hirsch, landen fliegende Untertassen mitten auf dem Dorfplatz oder bekommt der ehrwürdige Kirchturm eine Häkelhaube in Regenbogenfarben. Wer keine geerbten Ölschinken hat, wird vielleicht auf Flohmärkten fündig. Und natürlich lassen sich moderne Gemälde(-drucke) ebenso verwandeln.

Fazit

Upcycling ist eine schöne Möglichkeit, alten Dingen eine neue Bedeutung zu geben und dabei den eigenen ökologischen Fußabdruck zu verringern. Mit Kreativität und Witz entstehen Unikate, die man entweder selbst benutzen oder verschenken kann.