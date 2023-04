So werden Produktfälschungen zum Gesundheitsrisiko

Der Onlinehandel boomt und Plattformen wie Amazon dominieren mit riesigem Angebot auch in Deutschland den Markt. Das böse Erwachen für Verbraucher verbirgt sich häufig in unauffälligen weißen Kartons oder Luftpolsterfolie. Bei vielen Millionen Produkten, die in Deutschland über reguläre Verkaufsplattformen, aber auch im Einzelhandel erhältlich sind, handelt es sich um Produktfälschungen. Immer öfter werden diese Plagiate auch zu einem realen Gesundheitsrisiko.

Wenn Produkte bereits beim Auspacken der Bebilderung online nicht ähnlich sehen oder das Markenlogo sich bereits bei der zweiten Wäsche von der Kleidung löst, handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um ein gefälschtes Produkt. Über 300 Milliarden Dollar Schaden verursachen diese Plagiate weltweit bei Herstellern, Händlern und am Ende dem Verbraucher, der ein günstiges, oft defektes oder gesundheitsschädliches Produkt erworben hat, das schnell im Müll landet. Bis zu 10 Prozent der weltweit gehandelten Produkte sind Plagiate. Das legen Untersuchungen der letzten Jahre nahe. Im Jahr 2016 waren es nach Schätzungen der OECD noch etwa 2,5 Prozent.

Beim Thema Produktfälschungen denken Konsumenten meist zunächst an Geschäfte, die im Türkei- oder Ägypten-Urlaub an den Touristen-Hotspots besonders günstige und offensichtliche Markenkopien luxuriöser Designer anbieten. Hier kostet die Ray Ban Sonnenbrille nur noch 5 und eine Gucci-Jacke 50 Euro. Klar, um ein Original kann es sich bei diesen Preisen nicht handeln. Was ist schon dabei, sich für eine günstige Kopie zu entscheiden?

Kriminelle Strukturen rund um Markenfälschung

Eigene Produkte existierenden Markenartikeln nachzuempfinden, verstößt nicht nur innerhalb der Europäischen Union gegen das geltende Recht. Sind eine Marke oder ein Patent als solche registriert, greift weltweit eine staatenspezifische Urheberrechtsregelung. Nur dadurch wird gewährleistet, dass neue Ideen auch zu Gewinnen für Erfinder, Ingenieure und Hersteller führen. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass jedes Plagiat eines Markenproduktes illegal vertrieben wird.

Das Problem dahinter ist also nicht nur finanzieller Art, hinter jedem Verkauf steht ein kriminelles Netzwerk, das die Produkte professionell auseinander baut, neue Produkte im gleichen Stil entwirft, fertigen lässt, vertreibt und am Ende in die Auslage eines Händlers bringt, der sich auch selbst strafbar macht. Diese Strukturen sind häufig eng mit Kartellen und Banden verbunden. In den Herstellerländern fallen sie durch Billigarbeitskräfte oder moderne Sklaverei, den Einsatz von nicht zugelassenen Stoffen, unsichere Arbeitsbedingungen und illegale Müllentsorgung auf. Weltweit jedoch sind sie mit Drogenhandel, Menschenhandel und anderen Zweigen verknüpft.

Kriminelle Organisationen haften natürlich auch nicht für Schäden, die den Käufern ihrer Waren entstehen. Und diese Schäden können im Bereich der Produktfälschungen weitreichend sein. Das zeigen Funde gefälschter Fahrzeugteile, Lebensmittel, Elektronik, Spielzeugwaren und nicht zuletzt Medikamente. Kaum einem Verbraucher ist das Ausmaß der Fälschungen bewusst. Es gibt weltweit keine Branche, die nicht von Plagiaten betroffen ist. Wer haftet also, wenn der gefälschte Sicherheitsgurt beim Unfall reißt, das Kauspielzeug für das Neugeborene zu Vergiftungen führt oder das Elektrogerät explodiert? Bei Plagiaten ist die Antwort einfach: Niemand, denn es gibt keinen Verbraucherschutz für illegale Ware.

Gefährlicher Trend hin zur gefälschten Markenkleidung

Nicht alle sehen den Handel mit gefälschten Markenprodukten als Problem. Tatsächlich hat sich, so legt es eine Recherche des FUNK-Formats STRG_F nahe, eine ganze Modeszene rund um günstige Kopien gebildet. In einer halbstündigen Reportage, die im August 2021 ausgestrahlt wurde, haben die Reporter die vor allem jungen Konsumenten dazu befragt, warum sie bei Designern auf die illegale Kopie setzen und sich damit zum Mittäter und Abnehmer des organisierten Verbrechens machen. Ihre Antwort: Reiche Vorbilder.

Rapper, Vlogger und Influencer tragen sie auf, die teuersten Marken der Welt. Doch für das Original reichen Auszubildenden-Gehälter und Minijobs längst nicht aus. Die jungen Menschen kaufen daher das Plagiat ganz bewusst, um den Stil zu imitieren. Was nett aussieht, hat rechtlich seinen Preis: Wer mit Vorsatz Hehlerei und Markenfälschung unterstützt, macht sich strafbar. Das gilt spätestens dann, wenn die gefälschte "Gucci"-Jacke nach mehrmaligem Tragen bei eBay angeboten wird.

Doch auch gesundheitlich kann dieser Trend zum Problem werden. Alle Waren, die in die EU importiert werden, unterliegen regelmäßigen Tests auf Zusammensetzung, Hautverträglichkeit und Umweltverträglichkeit. In der Mode bedeutet das, dass Farbstoffe und synthetische Fasern, die Allergien begünstigen, abfärben, Ausschlag auslösen oder die Haut angreifen können, nicht verwendet werden dürfen. Das schützt Arbeitskräfte in den Fabriken der Hersteller vor Vergiftungen und natürlich den Käufer und Träger der Kleidung. Die gefälschte Markenkleidung hingegen unterliegt keinerlei Prüfungen und Regularien. Sie wird besonders günstig produziert, um hohe Profite zu erzielen. Die Gesundheit aller Beteiligten ist dabei zweitrangig.

Lebensgefährliche Plagiate auf dem Markt

Besonders gefährlich sind jedoch nicht schlecht verlötete Smartphone-Akkus und abfärbende T-Shirts, sondern der neueste Trend auf dem Schwarzmarkt sind die Medikamente. Pharmazeutika sind weltweit ein Milliardengeschäft, das neben hohen Profiten auch hohe Ausgaben für Studien und Grundlagenforschung verzeichnet. Ein Medikament, das in der EU zugelassen werden soll, durchläuft einen Jahre oder jahrzehntelangen Prüfprozess, an dem staatliche Institute ebenso beteiligt sind wie unabhängige Experten, Testgruppen und zuletzt häufig auch Patienten, die an freiwilligen Tests teilnehmen.

All diese Schritte werden von Kriminellen übersprungen. Sie benötigen keine Zulassung, da ihre Produkte eindeutig illegal sind - und dadurch häufig lebensgefährlich. Nach Angaben der WHO sind rund ein Prozent der in Deutschland zirkulierenden Medikamente Fälschungen. Bis zu eine Million Menschen weltweit sterben an solche, nicht regulierten und getesteten, Präparaten. Das Angebot reicht von gefälschten "Detox"-Tees mit Schwermetallbelastung bis hin zu günstigen Kopien von Schmerztabletten. Und in Entwicklungsländern töten gefälschte Medikamente, beispielsweise gegen Malaria und zur AIDS-Behandlung zahlreiche Menschen und unterminieren somit obendrein das lokale Vertrauen in westliche Medizin.

Jedoch: Das Problem ist weltweit bekannt und es werden täglich umfassende Maßnahmen ergriffen, um es einzudämmen. Einer der wichtigsten Hebel hierfür sind Verpackungen. Bei ihnen werden mehrere unterschiedliche Maßnahmen genutzt, um Fälschungssicherheit herzustellen. Darunter sowohl spezielle Codes, die mitunter von den Verbrauchern selbst per Handy ausgelesen werden können als auch unsichtbare Informationen - etwa synthetische DNA-Codes, die sich selbst von sehr gut ausgestatteten Fälscherwerkstätten nicht reproduzieren lassen. Typischerweise versucht man, möglichst viele Sicherheitsmerkmale gleichzeitig zu applizieren, um Fälschungen zu erschweren und leichter erkennbar zu machen.

Ganz wird sich das Problem wohl niemals vermeiden lassen, jedoch wird gerade im Bereich von Pharmazeutika besonders viel Aufwand betrieben, um es maximal möglich einzudämmen.

So erkennen Sie Produktfälschungen

Plagiate sind häufig ebenso teuer wie das Original, werden über seriös scheinende Onlineshops vertrieben und wirken auf den ersten Blick hochwertig. Das macht auch dem Zoll die Kontrolle immer schwerer. Einige Werkzeuge haben Verbraucher jedoch an der Hand, um zu überprüfen, ob es sich um die Originalware handelt.

Der erste wichtige Schritt beim Onlinekauf ist das Lesen der Beschreibung. Liegt diese in korrektem Deutsch vor? Falsche Rechtschreibung und ganz offensichtlich automatisch übersetzte Beschreibungen sind ein Hinweis auf eine Fälschung. Auch ausländische Händler von Markenware können auf die Beschreibung vom Hersteller zurückgreifen und fehlerfreie Texte nutzen.

Die Ware kann, beispielsweise auf Amazon, nicht innerhalb einer Woche geliefert werden, sondern soll in einem Monat per Post kommen? Hier wird über einen Drittanbieter aus Asien versendet. Selbst ein Paket aus den USA ist heute in wenigen Tagen beim Kunden.

Das Produkt sieht online gut aus und kam in kürzester Zeit an? Jetzt geht es an die Verpackung. Weiße Schachteln ohne Aufdruck sprechen für eine Fälschung, ebenso unverpackte Ware. Eine Apple Watch oder ein neues Telefon kommen nie in einer unbeschrifteten Packung an. Markenkleidung enthält Etiketten und Logos der Hersteller.

Alle in Deutschland erhältlichen Originale von Elektronikartikeln sind durch den TÜV geprüft und mit CE Zeichen versehen. Gerade hier sollten Verbraucher keine Kompromisse machen. Stromschläge, Explosionen und Kabelbrände können tödlich ausgehen.

Im Zweifel im stationären Handel kaufen

Medikamente und Lebensmittel, Nahrungsergänzungs- und Diätprodukte sollten Verbraucher ihrer eigenen Sicherheit zuliebe ausschließlich im Fachhandel erwerben. Nur so können allergische Reaktionen, Unverträglichkeiten und Wechselwirkungen erkannt und vermieden werden. Offene Packungen, unverpackte Präparate und fehlende Inhaltsstoffangaben sind ein deutliches Warnzeichen - ein solches Produkt sollte in keinem Fall eingenommen werden.

Um Produktfälschungen anderer Branchen zu umgehen, sollten Kunden im Zweifel im Geschäft nachfragen oder direkt vor Ort kaufen. Elektronikfachhändler, Modehäuser und Werkstätten beraten nicht nur zu Anwendung, Reinigung oder Reparaturen. Sie und die Hersteller der Produkte sind auch der richtige Ansprechpartner, wenn mit einem Artikel doch einmal ein Problem besteht. Schließlich sind auch Service und Garantieleistung ein Bestandteil des Warenkaufs.