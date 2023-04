Sparen ohne Verzicht: Warum und wie es sinnvoll ist

Es kann viele gute Gründe geben, um Geld zu sparen. Sei es für mehr finanzielle Sicherheit im Alter, sei es, um sich langgehegte Träume zu erfüllen, oder sei es aufgrund der derzeit so hohen Inflation. Immer mehr Menschen möchten oder müssen im Alltag sparen, jedoch ist der Begriff oftmals negativ behaftet. Sparen wird mit Verzicht assoziiert, sprich mit einer sinkenden Lebensqualität. Doch das muss nicht sein, denn wer clever spart, merkt davon nichts – außer, dass am Ende des Monats mehr Geld auf dem Konto bleibt.

Sparen vs. Glück – eine Rechnung, die nicht aufgeht

Heutzutage leben die meisten Menschen in einer Konsumspirale. Sie verbringen viel Zeit mit der Arbeit und nehmen dafür Entbehrungen im Alltag hin, beispielsweise im Familienleben, um Geld zu verdienen. So haben sie das Gefühl, sich für diese Entbehrungen belohnen zu müssen und geben dieses Geld kurzerhand wieder aus. Geld und Glück werden als Gemeinschaft gesehen und dementsprechend das Sparen als Gegenspieler zum Glück. Doch genau darin liegt ein gefährlicher Denkfehler, denn die Konsumspirale macht nicht glücklich. Materielle Dinge, die mit Geld gekauft werden können, sorgen hingegen nur für einen kurzen Anstieg der Glückshormone, doch schnell lassen diese wieder nach und die Unzufriedenheit kehrt zurück – mit den langen Arbeitszeiten, mit der fehlenden Work-Life-Balance, mit privaten oder anderen Problemen. Dass viele Menschen denken, sie könnten sich das Glück kaufen, ist zu großen Teilen der Werbeindustrie geschuldet, schließlich verdient sie mit dieser angeblichen Korrelation viel Geld. Wer aber begriffen hat, dass Geld und Glück unabhängig voneinander sind, der weiß auch, dass das Sparen dem Glück nicht im Weg steht; ganz im Gegenteil.

Lebenskonzept „Minimalismus“ liegt im Trend

Die gute Nachricht lautet: Immer mehr Leute verstehen, dass die Konsumspirale eine Abwärtsspirale für ihr Glück ist und dass sie etwas an ihrem Lebensstil ändern müssen. Was wirklich glücklich macht, haben Studien schließlich längst herausgefunden. Dabei handelt es sich in erster Linie um qualitativ hochwertige, soziale Beziehungen. Aber auch andere Faktoren wie Gesundheit oder Selbstverwirklichung sind wichtig und somit kann wahres Glück nicht mit Geld gekauft werden. Aus diesem Grund ist der Minimalismus zu einem weltweiten Trend herangewachsen, sprich immer mehr Menschen entscheiden sich bewusst dafür, ihren Konsum auf das Notwendige zu reduzieren und sich frei zu machen von materiellem Besitz – um sich stattdessen auf das wirklich Wichtige zu konzentrieren. Ein Lebenskonzept, das durchaus Vorteile mit sich bringt, vor allem in finanzieller Hinsicht. Minimalistisch zu leben, bedeutet schließlich geringere Lebenshaltungskosten und dadurch auch weniger Leistungsdruck. Plötzlich sind Wünsche wie eine Reduktion der Arbeitszeit realistisch. Trotzdem ist dieses Modell sicherlich nicht für jeden geeignet, schließlich geht es doch mit einem merklichen Verzicht einher, zumindest in materieller Hinsicht.

Wie das Sparen auch ohne Verzicht gelingen kann

Nicht jeder muss also minimalistisch leben. Was aber jeder tun sollte, ist die eigenen Prioritäten im Leben zu hinterfragen und zu überlegen, wofür es sich wirklich lohnt, Geld auszugeben – und an welchen Stellen eingespart werden kann, ohne dass es als Verzicht empfunden wird. Im Alltag häufen sich nämlich oft viele unnötige Ausgaben, mögen sie noch so klein sein, zu einer nennenswerten Summe an. Wer diese jedoch reduziert, kann auf lange Sicht viel Geld sparen, ohne überhaupt eine Einschränkung zu bemerken. Dieses Geld kann stattdessen für sinnvolle Zwecke wie die Altersvorsorge genutzt werden und dadurch beispielsweise Sorgen nehmen, oder aber die Arbeitszeit kann reduziert werden – um nur zwei von vielen Möglichkeiten zu nennen, inwiefern ein sparsamerer Lebensstil das Glück sogar erhöhen kann. Finanzielle Unabhängigkeit ist in diesem Zusammenhang ein wichtiges Stichwort, denn diese wünscht sich schlussendlich jeder. Wer dafür nicht auf sämtlichen Konsum verzichten und direkt minimalistisch leben möchte, kann zumindest an sinnvollen Stellen clever sparen. Denn „Kleinvieh macht auch Mist“, sagt man so schön, sprich jeder eingesparte Cent führt näher an das Ziel der finanziellen Unabhängigkeit. Hier einige Ideen, wo beziehungsweise wie ganz ohne Verzicht gespart werden kann:

Energie

Die Energiekosten gehören in vielen Haushalten zu den größten Ausgaben – und sie sind im Zuge der Inflation auch noch am meisten gestiegen. Strom, Heizung & Co sind im Alltag zwar unverzichtbar, bringen aber keinen größeren Mehrwert, je höher dafür die Kosten sind. Es ist deshalb sinnvoll, hier einzusparen, wo immer es möglich ist. Dabei können schon kleine Gewohnheiten einen großen Unterschied machen, wie das Licht beim Verlassen des Raums auszuschalten oder elektronische Geräte nicht im Standby-Modus zu lassen. Die größten Einsparungen in diesem Bereich lassen sich aber ganz ohne zusätzlichen Aufwand oder eben Verzicht bewerkstelligen: Indem Anbieter verglichen und in regelmäßigen Abständen gewechselt werden. Denn die Preisunterschiede zwischen den Anbietern sind groß und schnell kommen dadurch dreistellige Einsparungen pro Jahr zusammen; oder sogar mehr. Weiterhin kann bei einem regelmäßigen Wechsel von Sonderangeboten, Neukundenboni und anderen Preisvorteilen profitiert werden.

Verträge

Ähnliches gilt für weitere Arten von Verträgen, vom Handyvertrag bis hin zur Mitgliedschaft im Fitnessstudio. Häufig findet ein Anbietervergleich nur vor dem Vertragsabschluss statt. Jedoch kann sich dieser in regelmäßigen Abständen lohnen, wann immer es quasi die Möglichkeit der Kündigung gibt. Ein Blick auf die Kündigungsfristen ist deshalb empfehlenswert, um immer wieder zu prüfen, ob es eine günstigere Option gibt. So muss niemand auf das Handy, das Fitnessstudio, die Hausratversicherung oder andere Dinge verzichten, kann aber trotzdem viel Geld sparen. Zudem ist es wichtig zu hinterfragen, welche Verträge überhaupt noch notwendig sind und welche vielleicht gekündigt werden können, wie das Fitnessstudio, das ohnehin nur einmal im Monat besucht wird.

Hobbys

Neben dem Fitnessstudio gibt es noch viele weitere Hobbys, die regelmäßig oder einmalig Kosten verursachen. Niemand muss natürlich auf seine liebsten Freizeitbeschäftigungen verzichten, doch auch hier sollte die Verhältnismäßigkeit im Vordergrund stehen. Wer beispielsweise nur einmal pro Jahr mit dem E-Bike fährt, muss kein eigenes kaufen, sondern kann dieses bei Bedarf leihen. Wer gerne Yoga macht, muss dafür nicht ins teure Privatstudio gehen, sondern kann sich einem kostengünstigen Verein anschließen oder einfach zuhause mit einem kostenlosen Online-Tutorial aktiv werden. Wer gerne Sportwetten abschließt, muss nicht zum teuersten Anbieter gehen, sondern kann einen auswählen, der sie noch steuerfrei offeriert. Es gibt also viele Wege, um bei den individuellen Hobbys sowie Interessen clever zu sparen, ohne gänzlich darauf verzichten zu müssen. Wie bereits erwähnt, können selbst kleine Einsparungen auf lange Sicht nämlich eine große Summe ausmachen.

Einkaufen

Selbiges gilt beim Einkaufen – egal, ob im Supermarkt, beim Online-Shopping oder in einem Einkaufszentrum. Niemand muss der Sparsamkeit zuliebe auf etwas verzichten, das ihm oder ihr wirklich wichtig ist. Es sollte jedoch stets die Frage im Vordergrund stehen: Wie bekomme ich das, was ich will, so günstig wie möglich? Preise vergleichen, lautet dafür die Devise. Anstatt nun beispielsweise zu Margarine zu wechseln, weil die Butter so teuer geworden ist, kann stattdessen eine günstigere Buttermarke als üblich gewählt werden. Günstigere Alternativen gibt es auch immer wieder durch Sonderangebote, was sich vor allem bei haltbaren Lebensmitteln empfiehlt, sodass diese auf Vorrat gekauft werden können. Auch bei anderen Einkäufen von Kleidung bis zur Elektronik lohnt es sich, auf solche Sonderaktionen zu warten, beispielsweise auf den Black Friday. Doch Vorsicht: Es lauern auch einige Fallen, weshalb an solchen Tagen einige Grundregeln beachtet, Preise beobachtet und Vergleichsplattformen genutzt werden sollten.

Fazit

Prioritäten setzen und Preise vergleichen, lautet also die Devise, um clever zu sparen. Sei es aktiv durch eine Änderung der Gewohnheiten oder passiv durch günstigere Verträge: Gemeinsam machen solche Maßnahmen einen großen Unterschied und sorgen für geringere Ausgaben ohne einen spürbaren Verzicht. Auch empfiehlt sich für jeden Menschen ein Haushaltsbuch, um den Überblick über die Einnahmen sowie Ausgaben zu behalten. Oft ergeben sich daraus ungeahnte Einsparungspotenziale, die ohne großen Aufwand genutzt werden können. Gerade in den aktuellen Zeiten sollte sich also jeder mit dem Sparen auseinandersetzen und hinterfragen, wie glücklich eine Ausgabe wirklich macht. Denn die schönsten Dinge im Leben sind bekanntlich kostenlos, sagt man so schön…und dieses Sprichwort hat durchaus einen wahren Kern.