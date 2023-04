Testberichte im Internet: Praktischer Helfer oder getarnte Werbung?

Bevor sie Konsumentscheidungen treffen, suchen immer mehr Menschen Rat im Internet. Kundenbewertungen können dann ein praktischer Helfer sein, doch nicht alle von ihnen sind glaubwürdig. Deshalb ist es wichtig, den richtigen Umgang mit Testberichten im Internet zu finden.

Empfehlungsmarketing spielt schon seit jeher eine wichtige Rolle für Anbieter von Produkten und Dienstleistungen. Doch was früher noch persönlich passierte, sozusagen in Form von Mundpropaganda, findet heutzutage vor allem im Internet statt. Immer mehr Plattformen bieten die Möglichkeit, eigene Erfahrungen mit Anbietern zu veröffentlichen und dadurch anderen potenziellen Kunden bei ihren Konsumentscheidungen zu helfen. Solche Testberichte bringen zahlreiche Vorteile mit sich, allerdings ist auch Vorsicht geboten.

Vorteile von Rezensionen im Internet

Online-Bewertungen, Rezensionen, Testberichte, Erfahrungsberichte – sie haben viele Namen, doch gemeint ist stets dasselbe: Die Weitergabe der ehrlichen, aber individuellen Meinung zu einem Produkt, einer Dienstleistung oder dem damit einhergehenden Service über eine Online-Plattform. Sei es auf Google, auf Amazon oder auf unabhängigen Spezialseiten: Es gibt heutzutage viele Möglichkeiten, um solche Rezensionen zu lesen oder selbst zu verfassen. Dass sie sich steigender Beliebtheit erfreuen, sowohl bei den Anbietern als auch bei den (potenziellen) Kunden, liegt in ihren zahlreichen Vorteilen begründet. In erster Linie bringen Erfahrungsberichte nämlich Transparenz, die den Endkunden bei einem bislang unbekannten Anbieter noch fehlt. Somit erfahren sie, ob es sich um einen seriösen Anbieter handelt und welche Qualität sie bei dem Produkt oder der Dienstleistung erwarten können.

Gleichzeitig werden die Konsumenten mündig(er), sprich jedem steht es frei, selbst Rezensionen zu verfassen und dadurch die öffentliche Meinung über den Anbieter zu beeinflussen. Das hat direkte Auswirkungen auf sein Image sowie seinen Geschäftserfolg. Somit entsteht ein höherer Druck für die Händler, Dienstleister & Co, dass ihre Angebote sowie Services auf ganzer Linie überzeugen müssen. Das bedeutet eine höhere Qualität und mehr Sicherheit für ihre Kunden – und wer das schafft, profitiert von steigenden Umsätzen durch positive Rezensionen. Sie können also eine Win-Win-Situation sein, aber auch zum Risiko für die Anbieter werden, falls sie ihre Kunden nicht zufriedenstellen. Aus Verbrauchersicht ist demnach vor allem die Sicherheit ein wichtiges Stichwort und einer der Hauptgründe, weshalb Rezension mittlerweile so beliebt sind; Tendenz steigend.

Ein Blick auf die Zahlen: So wichtig sind Bewertungen wirklich

Die Zahlen, wenn es um Online-Bewertungen geht, sind durchaus beeindruckend: Eine Studie aus dem Jahr 2020 kam zu dem Ergebnis, dass 39 Prozent der Deutschen beim Kauf eines neuen Produktes am meisten auf Kundenbewertungen vertrauen. Im Jahr zuvor waren es noch 36 Prozent, sprich der Anteil steigt stetig und liegt in einigen anderen Ländern bereits deutlich höher. Ein Trend, der vermutlich auch hierzulande bald ankommen wird. Auf dem zweiten Platz befinden sich ebenfalls Empfehlungen, und zwar persönlicher Art durch Freunde oder Bekannte. 21 Prozent vertrauen hingegen am meisten auf Expertenmeinungen und 17 Prozent auf ihren eigenen, ersten Eindruck vom Produkt. Da dieser allerdings beim Online-Kauf nicht möglich ist, sind Rezensionen für viele Menschen dabei besonders wichtig, um die fehlende Haptik zu ersetzen. Dementsprechend haben 78 Prozent der Befragten schon einmal selbst einen Erfahrungsbericht geschrieben, um auch anderen Konsumenten bei ihren Entscheidungen zu helfen.

Dennoch ist die Skepsis groß, wenn es um Online-Bewertungen geht: Mehr als die Hälfte der Konsumenten glaubt, dass wiederum mehr als die Hälfte der Bewertungen gefälscht ist. Ist diese Skepsis berechtigt?

Nicht alle Testberichte sind glaubwürdig

Ja. Ob der Anteil an Fake-Bewertungen wirklich so hoch ist – oder vielleicht sogar noch höher – lässt sich jedoch nur schwierig abschätzen. Immerhin löschte alleine die Plattform Amazon im Jahr 2020 rund 200 Millionen Rezensionen aufgrund der Vermutung, es handele sich um gefälschte Bewertungen. Bereits ein Jahr zuvor wurden hunderte Unternehmen durch eine Sperre abgestraft, weil sie solche Fake-Rezensionen bewusst gekauft haben sollen. Die gute Nachricht lautet somit, dass viele Plattformen diesbezüglich sensibel sind und zumindest versuchen, gegen gefälschte Testberichte vorzugehen. Die schlechte Nachricht ist aber jene, dass die Flut an Rezensionen zu groß ist, um mit Sicherheit alle gefälschten Bewertungen löschen zu können. Das gilt längst nicht nur auf Amazon. Daher ist als Verbraucher durchaus eine gesunde Skepsis angebracht, doch mit einigen Tricks lassen sich gefälschte relativ sicher von echten Erfahrungsberichten unterscheiden.

Gefälschte Kundenbewertungen erkennen

Fake-Bewertungen kann es in vielfältigen Formen geben: Häufig handelt es sich um Erfahrungsberichte von angeblichen Kunden, die jedoch vom Unternehmen dafür bezahlt wurden – oder das Produkt umsonst bekommen haben –, um eine positive Rezension zu schreiben. Weiterhin gibt es negative Fake-Bewertungen, die einem Konkurrenten bewusst schaden sollen. Auch schlechte Testberichte müssen also nicht immer der Wahrheit entsprechen. Und um die Sache noch komplizierter zu machen, sind sogar offiziell anmutende Testberichte oder Siegel auf Webseiten manchmal gefälscht, sprich durch das Unternehmen als spezielle Form der Werbung gekauft. Deshalb ist es so wichtig, sensibel mit dem Thema umzugehen. Das bedeutet nicht, dass Kundenbewertungen prinzipiell als Informationsquelle gemieden werden sollten, denn sie sind durchaus wertvoll. Nur gilt es dabei eben auf folgende Warnzeichen zu achten:

Die Bewertung ist extrem gut oder extrem schlecht.

Die Rezension ist zu ausführlich, sprich kaum jemand würde sich dafür im Alltag die Zeit nehmen – zumindest nicht ohne Gegenleistung.

Der angeblich private Testbericht ist aufgebaut wie ein professioneller Testbericht mit Unterpunkten und positiven sowie negativen Aspekten (wobei die positiven deutlich überwiegen).

Ein angebliches Siegel ist auf der Homepage ausgewiesen, jedoch nicht mit einer entsprechenden Webseite oder dem ausführlichen Testbericht verlinkt.

Die Webseite, auf welcher der Testbericht veröffentlicht wurde, schaltet viel Werbung und testet unzählige Produkte.

Die Inhalte der Bewertung passen nicht zum angebotenen Produkt. Verdacht: Kopierte Massenbewertung oder ausgetauschtes Produktbild.

Es werden keine nachvollziehbaren Gründe für eine schlechte Bewertung genannt.

Die Verfasser der Rezension schreiben übermäßig viele Testberichte – was allerdings nur auf einigen Plattformen einsehbar ist.

Auch das Gegenteil kann der Fall sein, sprich der Verfasser hat nur dieses eine Produkt bewertet (vielleicht sogar sehr ausführlich), schreibt sonst aber nie Rezensionen.

Das angebotene Produkt ist überwiegend schlecht bewertet, jedoch gibt es vereinzelte Fünf-Sterne-Bewertungen von angeblich begeisterten Kunden.

Im Umkehrschluss bedeutet das, dass der meiste Verlass auf Rezensionen mit mittlerer Bewertung ist. Echte Rezensionen sind eher kürzer, manchmal laienhaft formuliert und nennen nachvollziehbare Gründe für die Punktzahl, Anzahl an Sternen oder Note – je nach Bewertungsplattform. Weiterhin lohnt es sich, nach offiziellen Testberichten aus einer seriösen Quelle wie Stiftung Warentest zu suchen. Je mehr Bewertungen ein Produkt im Allgemeinen hat, desto eher trifft die Mitte aus all den positiven sowie negativen Rezensionen zu. Auch der Blick auf unterschiedliche Portale kann sich lohnen, um sich ein realistisches Bild zu machen. Schlussendlich spielt aber ebenfalls das Bauchgefühl eine Rolle bei Konsumentscheidungen. Wirkt eine Bewertung unseriös, so ist sie dies mit großer Wahrscheinlichkeit auch.

Den direkten Austausch suchen

Noch hilfreicher als das passive Lesen von Rezensionen ist der aktive Austausch mit anderen Kunden. Auch das geht mittlerweile online in speziellen Communitys. Diese gibt es zu vielen verschiedenen Themenbereichen und vor allem in Branchen, in denen sich viele „schwarze Schafe“ tummeln, können sie bei allerhand Fragen helfen – zum Beispiel zur Seriosität gewisser Anbieter oder zur Qualität von Produkten und Dienstleistungen. Das Glücksspiel ist beispielsweise ein solcher Bereich, in dem viele Menschen Hilfe auf entsprechenden Plattformen suchen. Aber auch in vielen weiteren Branchen ist es hilfreich, solche Angebote zu nutzen. Je mehr Geld im Spiel ist, desto wichtiger ist eine solche Absicherung durch einen direkten Austausch mit Personen, die bereits Erfahrungen mit dem Anbieter sammeln konnten.

Selbst Testberichte verfassen – und anderen helfen

Wurde schließlich eine Konsumentscheidung getroffen, so ist es sinnvoll, die eigenen Erfahrungen selbst durch eine Online-Bewertung zu teilen. Dadurch steigt die Anzahl an echten Rezensionen und die Bedeutung der gefälschten Testberichte nimmt ab. Zugleich wird der Anbieter gegebenenfalls angeregt, Verbesserungen an seinen Produkten oder Services vorzunehmen. Wer Zeit und Lust hat, kann sich zudem den erwähnten Communitys anschließen, um Fragen zu beantworten und potenziellen Kunden dadurch auch eine direkte Hilfe zu offerieren. Denn je mehr Verbraucher sich beteiligen, desto besser, lautet bei Testberichten im Internet das Fazit.