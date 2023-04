Wellnessoase Badezimmer: Anregungen für Sanierer und Bauherrn

Das Bad ist schon traditionell seit vielen Jahrzehnten derjenige Raum, der bei Bau und Sanierung das meiste Geld verschlingt – und der sich außerdem, ob der vielen permanenten Installationen, kaum ohne umfassende Arbeiten verändern lässt. Wer baut oder saniert, möchte es deshalb verständlicherweise „richtig“ machen, um möglichst lange Freude an diesem so hochpreisigen Raum zu haben.

Über den Stil des Interieurs lässt es sich bekanntlich vortrefflich streiten, weshalb hier Pauschalaussagen weitgehend unmöglich sind. Gleiches gilt jedoch nicht für die verschiedenen Möglichkeiten, dieses Zimmer durch entsprechende Einbauten anderweitig zu gestalten.

Damit wären wir bei einem beständig größer werdenden Trend angelangt: Das Bad nicht nur als Raum herkömmlicher Körperhygiene, sondern als ein Dreh- und Angelpunkt des Wohlbefindens und der Entspannung. Wir sprechen von Wellness, von Stressabbau, von einem eigenen kleinen Spa innerhalb der eigenen vier Wände. Selbst, wenn die dafür nötigen Einbauten das Bad noch etwas kostspieliger machen, rentieren sie sich mittel- bis langfristig meist problemlos – und das nicht nur, weil sie den Gang in ein vollwertiges Wellnesscenter überflüssig machen. Bloß: Was können Bauherrn und Sanierer diesbezüglich integrieren?

Ein guter Rat vorweg: Raus mit Waschmaschine und Trockner

In vielen Gebäuden ist das Bad notgedrungen auch der Ort, an dem die Wäsche gemacht wird. Wer jedoch diesen Raum gestaltet, sollte, mit Wellness im Hinterkopf, irgendeinen alternativen Aufstellungsort für Waschmaschine und Trockner finden – aus guten Gründen:

Platzverbrauch,

Design und

Geräuschpegel im Betrieb

sind alles andere als Wellness. Vielleicht gibt es ja Möglichkeiten, die beiden Großgeräte in den Keller, einen Abstellraum oder vielleicht sogar eine Garage auszulagern. Möglichkeiten gibt es viele. Jede davon ist besser, als seine Wellness-Sessions mit wummernden Wasch- und Trockengeräuschen zu untermalen.

2. Jede Menge Licht – und gerne Aussicht

In vielen gewerblichen Wellnesscentern gibt es typischerweise großformatige Panoramafenster, um einerseits viel natürliches Licht hineinzulassen und andererseits einen entspannenden Blick nach draußen zu ermöglichen. Sofern es architektonisch-statisch machbar ist, sollten Privatpersonen versuchen, dies ebenfalls umzusetzen. Ganz besonders, wenn es einen Garten oder anderweitig Natur gibt, in die der Blick schweifen kann.

Ganz gleich, ob bodentiefe Fenster oder solche, die ums Eck gehen – je mehr, desto besser. Um jedoch das Licht besser steuern zu können und außerdem womöglich unerwünschte Einblicke ins Bad und auf seine Benutzer zu verhindern, sollten die Fenster mit Plissees, Lamellenvorhängen oder Ähnlichem versehen werden. Im Fachhandel existieren dafür spezielle feuchtraumgeeignete Optionen – Sonnenschutz für andere Räume kann mitunter nicht für die feuchtwarmen Bedingungen im Bad geeignet sein.

bathroom with a panoramic window overlooking the forest © Elena Gorina

3. Balkon oder Terrasse

Zugegeben, diese Installation kann durchaus sehr kostspielig sein und ist daher wirklich optional. Doch nicht zuletzt in Kombination mit den weiteren Optionen, die in diesem Text genannt werden, können vom Bad direkt zugängliche Balkons oder Terrassen einen echten Wow-Effekt bedeuten.

Dann nämlich, wenn man sich dort zwischen zwei entspannenden Sessions in den Bademantel gekuschelt auf eine Sonnenliege legen und einfach relaxen kann – abermals, wie es praktisch jedes vollwertige Wellnesscenter offeriert.

4. Badewanne mit Sprudelfunktion

Egal, ob man es Whirlpool oder Jacuzzi nennen mag: Ein Becken voll warmem Wasser, in das nach Belieben Luft eingeleitet werden kann, ist und bleibt ein absoluter Gipfel der Entspannung und kann sogar der Gesundheit förderlich sein:

Durch das Prinzip der Hydromassage werden Muskeln und Faszien massiert.

In Verbindung mit der Wärme des Wassers werden überdies die Gefäßwände entspannt und die Durchblutung angeregt.

Gleichsam entlastet der Auftrieb das gesamte skelettalmuskuläre System.

In der Folge sorg ein Jacuzzi-Aufenthalt nicht nur für psychische Entspannung, sondern kann tatsächlich von Verspannungen über Gelenkschmerzen bis Muskelkater dem ganzen Körper Gutes tun. Zumal es heute kein riesiger Whirlpool sein muss. Viele Hersteller offerieren mittlerweile Stücke in „badezimmertauglicheren“ Abmessungen und Füllgewichten.

© Iriana Shiyan

5. Richtig große Dusche – mit Extras

Der deutsche „Normalduscher“ verbringt gerade einmal sechs Minuten unter der Brause. Für die alltägliche Reinigung mag das zwar genügen. Aber wer beispielsweise nach einer Runde in seinem Whirlpool den Kreislauf mit einer abwechselnd warmen und kalten Wechseldusche in Schwung bringen möchte, der sollte sich dafür vielleicht eine etwas gemütlichere, größere Nasszelle integrieren lassen.

Es dürfte diesbezüglich kaum ein besseres Vorbild geben als die USA. Dort sind XXL-Duschen mit Sitzgelegenheiten, Überkopf- und diversen Massagebrausen in den Wänden eine regelrechte Kunstform. Selbst hierzulande muss das nicht einmal sonderlich teuer sein. Hier wie in den USA kann vieles davon nämlich auf Trockenbauelementen beruhen, die nur noch gefliest werden müssen.

Übrigens: Wenn es sich um eine geschlossene Duschkabine handelt, kann dann diese mitunter sogar noch um ein weiteres Wellness-Element in Form einer Dampfdusche ergänzt werden. Falls das keine Option ist, dann bietet sich natürlich eine vortreffliche Alternative:

6. Saunakabine

Egal ob ganz klassisch mit Aufgüssen oder lediglich mit infraroter Wärme: Eine Sauna ist zweifelsohne ebenso ein Inbegriff von Wellness wie es ein Whirlpool ist – mit vergleichbaren gesundheitlichen Effekten und der Option, beides gestaffelt zu benutzen. Beispielsweise als Kaltbecken nach einem Saunagang.

Ebenfalls ähnlich wie beim Jacuzzi haben Bauherrn und Sanierer hier die Option, einen äußerst simplen Weg zu gehen und auf Vorgefertigtes zu setzen. Eine kleine Infrarotsauna für ein bis zwei Personen findet sich im Fachhandel bereits für Preise unter 1.000 Euro. Darunter finden sich auch Modelle, die nicht zwangsläufig mit dem typischen hellen Holzdekor glänzen, sondern außen ganz ähnlich verkleidet werden können wie jede andere Wand des Badezimmers.

© slavun

7. Vielfach verstellbares Licht

Tageslicht kann die Wellness im eigenen Bad definitiv noch angenehmer machen, als es sowieso schon möglich ist. Wenn draußen jedoch schon die Nacht hereingebrochen ist oder sich der Tag nur in tristen Grautönen zeigt, dann muss dieser kleine Wellnesstempel in der Lage sein, die so wichtige Lichtstimmung auf elektrische Weise herzustellen.

Durch LED-Leuchtmittel sind hierbei den Möglichkeiten praktisch keinerlei Grenzen mehr gesetzt. Als Basis sollte sich die Beleuchtung zumindest dimmen und hinsichtlich der Farben und gerne Lichttemperatur verstellen lassen. Letzteres ist beispielsweise wichtig, um das Bad bei normaler Nutzung tageslichtweiß erhellen zu können, ohne jedoch die Fähigkeit einzubüßen, bei einer Wellnessverwendung auf deutlich wärmere Töne zu setzen.

Wer es jedoch etwas extravaganter möchte und sowieso den Elektriker im Haus hat, sollte noch darüber nachdenken, das Bad in unterschiedlich ansteuerbare Beleuchtungszonen aufzuteilen. Beispielsweise kann dadurch nur der Bereich der Fenster beleuchtet werden, wodurch sich durch die Einwirkrichtung des Lichts eine tageslichtähnliche Illusion erschaffen lässt. Oder vielleicht nur eine gemütliche Schummerbeleuchtung über dem Whirlpool, während der restliche Raum im Dunkeln bleibt.

8. Musik

In der Badewanne eines so liebevoll gestalteten Zimmers entspannen und dabei Musik mehr schlecht als recht über die Lautsprecher des Handys oder einen Bluetooth Speaker genießen? Das klingt nicht nur zufällig nach der Kombination eines 4k-Fernsehers mit einem VHS-Videorekorder.

Nein, insbesondere, weil mittlerweile selbst renommierte Soundsystemhersteller das Bad für sich entdeckt haben, sollte deutlich mehr drin sein.

Feuchtraumgeeignete Lautsprecher und

verdeckt installierte, über Bluetooth anzusteuernde Verstärker

mehr braucht es tatsächlich nicht. Wer entsprechende Smart-Home-Techniken nutzt, dem genügen vielfach sogar ausschließlich die Lautsprecher, weil alles andere von den restlichen Systemen übernommen wird.

Übrigens: Die einschlägigen Musik-Streaming-Anbieter offerieren ein gigantisches Portfolio an sphärischen Entspannungsklängen für genau solche Wellnessanwendungen.

© Soloviova Liudmyla

9. Liegezone

Zugegeben, sowohl in der Sauna als auch im Whirlpool (und je nach Gestaltung sogar in der Dusche) kann man sich hinsetzen, teils legen, die Beine langmachen und genießen. Wenn das Bad jedoch nach all diesen Punkten noch ein wenig Platz lässt, dann sollte unbedingt noch eine (kleine) Liegezone integriert werden.

Ein Bereich, in dem sich eine (nötigenfalls klappbare) Saunaliege aufstellen lässt, genügt dazu völlig. Wichtig ist, sich in der wohlig warmen Atmosphäre selbst bei schlechtem Wetter noch ein wenig hinlegen und träumen zu können – gerne inklusive eines Nickerchens.

10. Gäste-WC

Dieser Punkt hat definitiv den Charakter eines „Last, but not least“. Denn sofern man nicht der einzige Bewohner ist, ist es nötig, einer Tatsache Rechnung zu tragen: Das Bad ist eben auch derjenige Raum, in dem sich die Toilette befindet. Je nach Länge einer Wellness-Session kann es daher durchaus zu Situationen kommen, in denen Partner oder Kinder die Ruhe stören.

Falls irgendwie möglich sollte es deshalb im Haus eine zweite Toilette mit Waschbecken geben, um diese Gefahr völlig aus der Welt zu schaffen.